Журнал о моде Vogue британской редакции опубликовал короткий фильм, в котором главный редактор Эдвард Эннифул и герцогиня Сассекская Меган Маркл вспоминают, как работали над совместным выпуском. Он вышел в сентябре 2019 года.
Маркл выступила приглашённым редактором номера, для обложки которого она выбрала 15 женщин и девушек, меняющих мир. На ней появились экоактивистка Грета Тунберг, актрисы Джейн Фонда и Джемма Чан, модели Адвоа Абоа, Кристи Тарлингтон и Адут Акеш, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актриса и продюсер Сальма Хайек.
На опубликованном видео Эннифул
Как писал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II выразила свою озабоченность публикацией в журнале Vogue, в которой Меган Маркл рассказала о передовых женщинах.
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