https://static.news.ru/photo/a624910a-4f2c-11ea-9b54-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журнал о моде Vogue британской редакции опубликовал короткий фильм, в котором главный редактор Эдвард Эннифул и герцогиня Сассекская Меган Маркл вспоминают, как работали над совместным выпуском. Он вышел в сентябре 2019 года.

Маркл выступила приглашённым редактором номера, для обложки которого она выбрала 15 женщин и девушек, меняющих мир. На ней появились экоактивистка Грета Тунберг, актрисы Джейн Фонда и Джемма Чан, модели Адвоа Абоа, Кристи Тарлингтон и Адут Акеш, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актриса и продюсер Сальма Хайек.

На опубликованном видео Эннифул заявил , что этот выпуск стал самым быстропродаваемым за всю 104-летнюю историю журнала. Тираж был полностью распродан всего за десять дней. В подписи к ролику также указано, что Vogue заработал самую большую сумму за прошлое десятилетие на этом номере.

Как писал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II выразила свою озабоченность публикацией в журнале Vogue, в которой Меган Маркл рассказала о передовых женщинах.