В британском Аскоте 18 июня начались ежегодные Королевские скачки — одно из самых главных светских событий страны. Традиционно на мероприятии присутствует вся королевская семья во главе с королевой Елизаветой II. И хотя это самые настоящие скачки, где за пять дней будут разыграны 30 призов, внимание СМИ в большей степени приковано к нарядам бомонда, удостоившегося чести присутствовать на мероприятии. С особым удовольствием британцы обсуждают отсутствие в Аскоте Меган Маркл — жены принца Гарри.

Издание Mirror задается вопросом : почему в Королевском Аскоте рядом с Елизаветой находится не Меган Маркл, а Кейт Миддлтон? Герцогиня Сассекская дебютировала в Аскоте в прошлом году, её видели смеющейся и болтающей с другими членами семьи. Тогда на ней было роскошное платье от Givenchy и эффектная чёрно-белая шляпа. Нашёлся тогда и повод для скандала: жена принца Гарри отказалась тогда прикреплять на свой белоснежный наряд обязательный значок скачек. Она была единственной, кто решил этого не делать. Но в этом году Меган не смогла приехать, поскольку она все ещё находится в декретном отпуске после рождения маленького Арчи.

Герцог и герцогиня Сассексские в день открытия Королевского Аскота, июнь 2018 Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предполагается, что Герцогиня на полгода освобождена от официальных обязанностей, хотя по-прежнему занимается благотворительностью. Кроме того, Меган уже прерывала свой декретный отпуск буквально в прошлые выходные ради официального празднования Дня Рождения Королевы. Она присоединилась тогда к другим членам семьи, включая Кейт, принца Уильяма, Джорджа, Шарлотту и Луи на балконе Букингемского дворца. Однако это, вероятно, было единственным выходом в свет жены принца Гарри — день рождение Елизаветы II — огромное событие в королевском календаре, ради которого все женщины королевской семьи нарушают свой материнский долг.

Год назад, отмечает издание, Кейт Миддлтон также пропустила скачки в Аскоте по той же причине, что и Меган: в её семье за несколько месяцев до праздника родился принц Луи.

Кейт Миддлтон, июнь 2019 Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Сейчас основной интригой для поклонников Гарри и Меган стала дата крещения крошечного Арчи: все гадают, но какой же день Меган Маркл запланировала церемонию.

Скачки в Аскоте — настоящий праздник для всей Великобритании. Каждый день королева будет прибывать на ипподром в роскошном в конном экипаже, как она делала это на протяжении последних 64 лет. Елизавета II пропустила скачки в Аскоте лишь однажды — ради своей коронации в 1953 году. Вообще же традиция эта ведётся с 1825 года. В 2019 году к британским монаршим особам присоединились король и королева Нидерландов.

На скачках действует жёсткий дресс-код: мужчины обязаны надеть чёрный или же серый фрак и цилиндр в тон, перчатки и чёрные ботинки. Дамам же, помимо новых нарядов, предписано ежедневно менять шляпки. Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принцесса Беатрис и Евгения и другие члены королевской семьи с явным удовольствием играют в эту забавную ежегодную игру.

Ранее News.ru вместе с экспертом, стилистом Первого канала Ириной Зимой, подробно анализировал наряды Меган Маркл.