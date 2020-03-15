https://static.news.ru/photo/4d72d49c-6816-11ea-811d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Метрополитен-музей в Нью-Йорке сообщил о решении перенести проведение ежегодного бала Института костюма Met Gala, который должен был пройти в «Большом яблоке» 4 мая.

С 2005 года мероприятие проводилось в первый понедельник мая и открывало весеннюю выставку. Спонсором выставки этого года стал модный дом Louis Vuitton, отмечает CNN.

"These weeks have been a reminderâas if we needed a reminderâthat America must choose a new president. And it is my belief that we should choose Vice President Joe Biden." Anna Wintour on Covid-19, the #MetGala , and why she is voting for Joe Biden. https://t.co/hGLHsE6sog — Vogue Magazine (@voguemagazine) March 16, 2020

Из-за неизбежного и ответственного решения Метрополитен-музея закрыть свои двери выставка и её торжественное открытие на балу будут перенесены на более поздний срок, — сообщила главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур.

В 2019 году темой ежегодного бала Института костюма был кэмп — одно из направлений в моде и стиле эпохи постмодерна, ставшее популярным в 80-е годы, писал NEWS.ru.