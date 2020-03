С 2005 года мероприятие проводилось в первый понедельник мая и открывало весеннюю выставку. Спонсором выставки этого года стал модный дом Louis Vuitton, отмечает CNN.

"These weeks have been a reminder—as if we needed a reminder—that America must choose a new president. And it is my belief that we should choose Vice President Joe Biden." Anna Wintour on Covid-19, the #MetGala , and why she is voting for Joe Biden. https://t.co/hGLHsE6sog