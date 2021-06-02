Астрологи назвали пять знаков зодиака, жизнь которых круто изменится летом

https://static.news.ru/photo/98685720-c345-11eb-a81e-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представителей которых летом ждут большие и позитивные изменения. Созвездия, особенно активные в тёплое время года, принесут удачу тем, кому покровительствуют, приводит слова знатоков Пятый канал.

Овен уже с начала лета купается в удаче. Вполне возможно, что это заметили ещё не все представители знака, так как свет благополучия от звёзд долетает не сразу, ну буквально на днях их ждут очень приятные изменения в жизни.

Близнецов этим летом звёзды защищают от необдуманных поступков, которые могут испортить дела, налаживаемые с таким трудом. Продвижение по карьерной лестнице настолько вероятно, что уже сейчас можно думать над тем, как обставить свой кабинет.

Лев — этому знаку звёзды обещают удачу во всём, но только если верить в себя. Звёзды благосклонны к переезду, путешествиям. И если границы закрыты и не позволяют сменить место пребывания, то даже прогулка по другому району города может благотворно сказаться на жизни.

Весы в начале лета могут оказаться на распутье, но звёзды советуют им прислушиваться к своей интуиции. Именно она подскажет пусть не самый очевидный, но зато самый точный путь к счастью.

Козерог наконец-то дождётся плодов своего упорного труда за несколько последних месяцев. Звёзды сделают всё, чтобы эти старания оправдались. Этим летом представителей знака ждёт отличное предложение по работе или повышение зарплаты на нынешней.

Как сообщалось ранее, все важные покупки нужно сделать до 30 мая, когда наступит ретроградный Меркурий 2021. Он продлится до 12 июля — в этот период лучше не покупать ничего дорогого, предупредил астролог Влад Росс.