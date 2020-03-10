Американская актриса Анджелина Джоли сообщила, что врачи прооперировали двух её дочерей. В Сети также появились снимки артистки, покидающей с детьми одну из клиник Лос-Анджелеса.
Джоли
Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Моя младшая дочь училась у медсестер, а потом помогала им. Я видела, как девочки с лёгкостью откладывали всё, ставили друг друга на первое место и испытывали радость от помощи тем, кого любят, — написала артистка.
Как писал NEWS.ru, Анджелина Джоли рассказала, что в Международный женский день она мысленно была с женщинами Афганистана, чьи свобода и права находятся «на волоске». Она подчеркнула, что мир, достигнутый ценой бесправия женщин, полноценным не является.
Добавьте наши новости в избранные источники