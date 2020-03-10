https://static.news.ru/photo/16902d5a-62d3-11ea-8c99-fa163e074e61_660.jpg Анджелина Джоли с дочерью Шайло Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Анджелина Джоли сообщила, что врачи прооперировали двух её дочерей. В Сети также появились снимки артистки, покидающей с детьми одну из клиник Лос-Анджелеса.

Джоли написала эссе для журнала Time, которое было приурочено к празднованию Международного женского дня. В нём актриса рассказала, что последние два месяца она со своей старшей дочерью практически не покидала больницы, а буквально несколько дней назад хирургическое вмешательство потребовалось ещё одному ребёнку — для операции на бедре.

Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Моя младшая дочь училась у медсестер, а потом помогала им. Я видела, как девочки с лёгкостью откладывали всё, ставили друг друга на первое место и испытывали радость от помощи тем, кого любят, — написала артистка.

Как писал NEWS.ru, Анджелина Джоли рассказала, что в Международный женский день она мысленно была с женщинами Афганистана, чьи свобода и права находятся «на волоске». Она подчеркнула, что мир, достигнутый ценой бесправия женщин, полноценным не является.