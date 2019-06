https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Компания, к которой после кончины Уитни Хьюстон отошли её авторские права, и студия RCA Records выпустили «новую» песню певицы. Это кавер на Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда, записанный в 1990 году.

Композицию сначала хотели включить в третий альбом Хьюстон I’m Your Baby Tonight, но от этой идеи в итоге отказались. Продюсеры решили не портить имидж звезды каверами. Запись была выпущена только в качестве бонус-трека в Японии.

Спустя семь лет после смерти Хьюстон песню решили выпустить для широкой аудитории. Обработкой записи 1986 года занялся норвежский диджей и продюсер Kygo, сообщает журнал Rolling Stone .

Я пытался добиться того, чтобы песня звучала так, как её исполнила бы она, но [добавив при этом] что-то из моего стиля, — заявил он.

Пэт Хьюстон, жена брата певицы, занимающаяся вопросами управления её наследием, подчеркнула, что таким образом «мы хотим напомнить людям, почему они влюбились в Уитни».

Знаменитая певица с ангельским голосом была найдена мёртвой в номере отеля накануне церемонии Grammy 11 февраля 2012 года. Экспертиза подтвердила: причиной смерти стала длительная наркозависимость.

Исполнительница была удостоена шести премий Grammy. А актёрский дебют в фильме «Телохранитель» принёс Уитни оглушительный успех. Главный трек I Will Always Love You до сих пор остаётся самым продаваемым синглом среди исполнительниц.

Но успех сыграл со звездой злую шутку. Позже Уитни признавалась, что совместная жизнь стала невыносимой, когда к ней пришла мировая слава после культового фильма «Телохранитель». Муж стал ужасно с ней обращаться, и в скором времени пара развелась, а Уитни осталась наедине со своими проблемами и наркотической зависимостью.

К годовщине её смерти News.ru подготовил спецматериал о кумире миллионов. Наши журналисты рассказывают, какой была Уитни Хьюстон в её лучшие годы и как она меняласьь.