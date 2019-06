Юношу обнаружили без сознания 13 июня и доставили в реанимацию, где он находился в состоянии комы в течение 14 дней, сообщил его отец Эрик в Twitter. Семья убита горем от трагической потери:

Part 1 #ripsketchy #ripjacob #riplittlebuddy You are not supposed to go before your father or grandfather. That’s not supposed to happen. That’s not how this works. We have no words.



We are so sad to share that Jacob Tyler Thureson passed away on June 27,2019 at 5:11 am pic.twitter.com/r1cD28J7Ps