Туресон старший полагает, что проблема наркотиков и депрессии должна более открыто и профессионально обсуждаться в обществе и в СМИ, чтобы спасти людей, попавших в такую ситуацию.
Part 3 #ripsketchy#ripjacob#riplittlebuddy The opioid epidemic does not discriminate. The conversation regarding drugs, depression, mental illness, social media, needs to be happening more openly without judgment and stigma.
Трагическая смерть Hella Sketchy — ужасная потеря. Он был невероятно творческой, ранимой душой, он только начал показывать миру свой талант и свою уникальность, — говорится в сообщении звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, к которому принадлежал музыкант.
Поминальная служба состоится вечером 29 июня в американском городе Остин.
RIP Hella Sketchy. Спасибо, что работал со мной над «Playboy EP». Покойся с миром, — написал в Twitter исполнитель Face.
DAMN B RIP @hellasketchers Thank you for working wit me on our PLAYBOY EP REST IN PEACE lil bro Shit’s crazy
Совместный с Hella Sketchy мини-альбом Playboy (четыре композиции) Face записал в 2016 году.
Ранее News.ru писал, что в последнее время на рэпера ополчились со всех сторон. Сперва юрист из Казани связал его творчество с трагедией в Керчи и призвал удалить отовсюду его песню «Бургер». После Ивану Дрёмину досталось от активистки Евгении Чудновец за нецензурную лексику в песнях. Чудновец пожаловалась на рэпера в прокуратуру и потребовала отменить его ноябрьское выступление в Екатеринбурге.