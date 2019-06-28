https://static.news.ru/photo/3fe0bc70-9a55-11e9-8f73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/hellasketchy

Автор музыки для российского рэпера Face 18-летний Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США. Причина смерти — передозировка наркотиками.

Юношу обнаружили без сознания 13 июня и доставили в реанимацию, где он находился в состоянии комы в течение 14 дней, сообщил его отец Эрик в Twitter. Семья убита горем от трагической потери:

Ты не должен покидать этот мир раньше своего отца и дедушки... С грустью мы сообщаем вам, что Джейкоб Тайлер Туресон ушёл из жизни 27 июня 2019 года.

Part 1 #ripsketchy #ripjacob #riplittlebuddy You are not supposed to go before your father or grandfather. That’s not supposed to happen. That’s not how this works. We have no words.



We are so sad to share that Jacob Tyler Thureson passed away on June 27,2019 at 5:11 am pic.twitter.com/r1cD28J7Ps — Erik Thureson #filmcrew (@erikthureson) 27 июня 2019 г.

Туресон старший полагает, что проблема наркотиков и депрессии должна более открыто и профессионально обсуждаться в обществе и в СМИ, чтобы спасти людей, попавших в такую ситуацию.

Part 3 #ripsketchy #ripjacob #riplittlebuddy The opioid epidemic does not discriminate. The conversation regarding drugs, depression, mental illness, social media, needs to be happening more openly without judgment and stigma.



Jacob’s life was not and will not be in vain. pic.twitter.com/yy3Q6sbhtO — Erik Thureson #filmcrew (@erikthureson) 27 июня 2019 г.

Трагическая смерть Hella Sketchy — ужасная потеря. Он был невероятно творческой, ранимой душой, он только начал показывать миру свой талант и свою уникальность, — говорится в сообщении звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, к которому принадлежал музыкант.

Поминальная служба состоится вечером 29 июня в американском городе Остин.

RIP Hella Sketchy. Спасибо, что работал со мной над «Playboy EP». Покойся с миром, — написал в Twitter исполнитель Face.

DAMN B

RIP @hellasketchers

Thank you for working wit me on our PLAYBOY EP

REST IN PEACE lil bro

Shit’s crazy — FACE (@faceislove) 27 июня 2019 г.

Совместный с Hella Sketchy мини-альбом Playboy (четыре композиции) Face записал в 2016 году.

Ранее News.ru писал, что в последнее время на рэпера ополчились со всех сторон. Сперва юрист из Казани связал его творчество с трагедией в Керчи и призвал удалить отовсюду его песню «Бургер». После Ивану Дрёмину досталось от активистки Евгении Чудновец за нецензурную лексику в песнях. Чудновец пожаловалась на рэпера в прокуратуру и потребовала отменить его ноябрьское выступление в Екатеринбурге.