Фото: facebook.com/hellasketchy

Автор музыки для российского рэпера Face 18-летний Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США. Причина смерти — передозировка наркотиками.

Юношу обнаружили без сознания 13 июня и доставили в реанимацию, где он находился в состоянии комы в течение 14 дней, сообщил его отец Эрик в Twitter. Семья убита горем от трагической потери:

Ты не должен покидать этот мир раньше своего отца и дедушки... С грустью мы сообщаем вам, что Джейкоб Тайлер Туресон ушёл из жизни 27 июня 2019 года.

Туресон старший полагает, что проблема наркотиков и депрессии должна более открыто и профессионально обсуждаться в обществе и в СМИ, чтобы спасти людей, попавших в такую ситуацию.

Трагическая смерть Hella Sketchy — ужасная потеря. Он был невероятно творческой, ранимой душой, он только начал показывать миру свой талант и свою уникальность, — говорится в сообщении звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, к которому принадлежал музыкант.

Поминальная служба состоится вечером 29 июня в американском городе Остин.

RIP Hella Sketchy. Спасибо, что работал со мной над «Playboy EP». Покойся с миром, — написал в Twitter исполнитель Face.

Совместный с Hella Sketchy мини-альбом Playboy (четыре композиции) Face записал в 2016 году.

Ранее News.ru писал, что в последнее время на рэпера ополчились со всех сторон. Сперва юрист из Казани связал его творчество с трагедией в Керчи и призвал удалить отовсюду его песню «Бургер». После Ивану Дрёмину досталось от активистки Евгении Чудновец за нецензурную лексику в песнях. Чудновец пожаловалась на рэпера в прокуратуру и потребовала отменить его ноябрьское выступление в Екатеринбурге. 

News.ru в соцсетях