означно можно назвать Александра Горчилина. 26-летний актёр «Гоголь-центра» ворвался в кинотеатры с дебютным фильмом, и первый блин вышел не комом. В полнометражной игровой драме «Кислота» он умудрился сказать своё слово о современной молодёжи, семье, любви, социальной неустроенности, конфликте поколений, проблеме наркотиков и даже о религии. Современная техно-тусовка Москвы гораздо интереснее, если «выцепить» из неё отдельных персонажей и рассказать об их жизни. Кто-то из них не выживет, кто-то придёт к Богу, там, где у одного будет сломана жизнь, у другого появится цель. Что важно, Горчилину одному из немногих удалось снять фильм о молодом поколении без штампов и ярлыков, просто и динамично показать жизнь людей, как она есть.

Красивый американец Тимоти Шаламе появился сразу в нескольких успешных фильмах: «Интерстеллар», «Леди Бёрд», «Зови меня своим именем». За роль в последнем Шаламе номинировали на «Оскар» в 2018 году («Лучшая мужская роль»). 23-летний Тимоти «Оскар» не получил, однако моментально прославился в профессиональной среде, ведь он стал самым молодым номинантом в данной категории с 1939 года. После этого вышел фильм «Недруги», где юный талант сыграл в паре с Кристианом Бэйлом, а впереди у Тимати — роль в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Там Шаламе работает с самим Джудом Лоу, что само по себе уже невероятный успех.

Одна из последних работ Шаламе — роль в драме «Красивый мальчик» режиссёра Феликса ван Грунингена. История об отношениях отца и сына — метамфетаминового наркомана — претендует на «Оскар» в 2019 году. Говорят, что ради этой роли Шаламе начал стремительно сбрасывать вес и режиссёрам даже пришлось попросить его «притормозить», чтобы актёр не начал падать в обморок.

Помимо карьеры, Шаламе успевает «кадрить» голливудских «детишек». В 2014 году ему приписывали роман с дочерью Мадонны Лурдес Леон, а в октябре 2018 года поползли слухи об отношениях Шаламе с Лили-Роуз Депп — дочерью самого Джонни Деппа. Вот такой вот «красивый мальчик».

Для 18-летней Анастасии Ивановой, более известной как Гречка, год выдался более чем удачным. Ровно год назад дебютный альбом Гречки «Звёзды только ночью» был выложен в группе «ВКонтакте», и понеслось. В январе 2018 года «Афиша Daily» назвала Гречку «музыкальным открытием 2018 года», а песня «Люби меня, люби» попала в ротацию на петербургском Love Radio.

За этот год Гречка начала стремительное восхождение: от выступления на разогреве у группы «Пошлая Молли» до рок-фестиваля «Нашествие». Ещё были фестивали «Боль», «Стереолето» и выступление в эфире программы Ивана Урганта.

Окончательный «хайп» пришёл, когда о Гречке высказалась сама Земфира.

На первый взгляд роман «Ученица» Тары Вестовер не представляет собой ничего особенного: мемуары молодой американской писательницы. Однако на самом деле это душераздирающая история о том, как девочка буквально выживала в семье мормонов-фундаменталистов. Её отец занимается приготовлениями к концу света: закатывает в банки персики и собирает оружие в несметном количестве. Мать лечит все недуги настойкой лаванды, а её братья сутками торчат на свалке. Вполне возможно, девочка тоже присмотрела бы себе занятие по душе в этом «сумасшедшем доме», однако она борется за возможность делать то, чему обычные дети, как правило, противятся: пытается тайком поступить в колледж и вообще хоть немного пожить обычной жизнью…

