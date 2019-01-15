Раскрыт секрет успеха «Венома» в России

https://news.ru/storage/news/f759737f172efdc81280aa1fab1ee5fd/9cc5f3a6-de0a-4cf5-bd9d-eb238fcce007_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Том Харди

Самым кассовым фильмом 2018 года стал «Веном»: он собрал в прокате 1,9 млрд рублей. Такой успех стал неожиданностью для кинопрокатчиков, ведь главный герой фильма был не особо известен российской аудитории.

«Успех фильму принесли мощная рекламная кампания, нестандартная концепция с антигероем в качестве ключевого персонажа и Том Харди, исполнивший главную роль», — цитирует АГН «Москва» президента сети кинотеатров «Каро» Ольгу Зинякову.

В мае прошлого года Том Харди даже прилетел в Москву — представить боевик со своим участием. News.ru стал свидетелем, как в парке «Зарядье» к актёру прорвалась фанатка и поцеловала кумира.

«Веному» составили конкуренцию в этом году сиквелы голливудских франшиз, при этом российские фильмы тоже внезапно «выстрелили». Среди зарубежных кинокартин популярностью пользовались «Мстители. Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Монстры на каникулах 3: Море зовет» и «Мир Юрского периода 2», а также вторая часть спин-оффа о вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», в которую вдохнул новую жизнь Джонни Депп.

Среди российских фильмов отличились спортивные драмы «Лёд», «Тренер» и «Движение вверх». Последний вообще побил рекорд как самый просматриваемый российский фильм за историю проката. До этого лавры принадлежали зарубежной экранизации «Аватара». Помимо фильмов о спорте, зрители охотно шли на две части франшизы о Гоголе.

Тем временем американская кинокомпания Sony приступила к съёмкам продолжения фильма «Веном» всё с тем же Томом Харди в главной роли. Сценаристом картины стала Келли Марсел, занимавшаяся созданием первой части фильма.