https://static.news.ru/photo/4f36df5c-9801-11e9-a651-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи в Якутии закончили расследование и передали в суд уголовное дело о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантами из Киргизии. Происшествие вызвало широкий резонанс и послужило поводом для массовых митингов в регионе.

Об этом сообщает сайт республиканского СК.

Трое мужчин, в зависимости от роли каждого, обвиняются в похищении человека с применением насилия (п. «в» и п. «з» ч. 2 ст. 126), изнасиловании под угрозой убийства (п. «б» ч. 2 ст. 131), торговле людьми с применением насилия (п. «е» ч. 2 ст. 127.1), а также разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ), — сообщает пресс-служба управления СКР по Якутии.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту незаконной регистрации одного из обвиняемых в заброшенном доме.

Инцидент произошёл 17 марта. Обвиняемый насильно посадил местную жительницу в машину, увёз её в район гаражей и изнасиловал. После этого он приехал в автомастерскую к своим двоим приятелям и оставил потерпевшую там. Женщине удалось сбежать, когда она поняла, что мужчины не следят за ней. Позже она обратилась в Следственный комитет.

Происшествие стало поводом для широких общественных выступлений и антимигрантских настроений среди жителей Якутии.

Ранее News.ru писал о том, что глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов.