https://static.news.ru/photo/3c970e20-b495-11e9-a94c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Очередной пуск ракеты-носителя «Протон-М» назначен на 6 августа с космодрома Байконур. Информацию об этом раскрыл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра — 2 августа ракеты космического назначения «Протон-М» на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник, 6 августа, — написал Рогозин в Twitter .

Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра - 2 августа ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник 6 августа. pic.twitter.com/lLldDBJJgm — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 августа 2019 г.

До этого данный пуск официально не анонсировался.

По информации источника «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли, ракета должна вывести на орбиту некий аппарат Минобороны.

Как писал News.ru, 1 августа Дмитрий Рогозин доложил президенту Владимиру Путину о предстоящем в России очень важном пуске.