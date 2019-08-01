Очередной пуск ракеты-носителя «Протон-М» назначен на 6 августа с космодрома Байконур. Информацию об этом раскрыл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра — 2 августа ракеты космического назначения «Протон-М» на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник, 6 августа, — написал Рогозин в Twitter.
Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра - 2 августа ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник 6 августа. pic.twitter.com/lLldDBJJgm