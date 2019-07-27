https://static.news.ru/photo/c00ff816-b071-11e9-b090-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семье погибшей актрисы Вероники Никоновой, сыгравшей главную роль в фильме «Брестская крепость», оказывается помощь. Об этом рассказал режиссёр картины Александр Котт.

Да, мы связались. Организовывается (помощь). Там много кто поддерживает. Мы только узнали буквально несколько часов назад, сейчас ищем билеты на Аляску. Естественно, сделаем то, что сможем, — сказал РИА Новости Котт.

24-летняя Вероника Никонова погибла на Аляске на второй день после свадьбы во время перехода реки Текланика. Актриса и её муж хотели увидеть автобус, в котором жил и умер герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях» иp одноименного фильма, сообщила газета Fairbanks Daily News-Miner .

Как ранее писал News,ru, мать актрисы сообщила, что девушку кремируют в США.