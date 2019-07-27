Вероника Никонова, которая сыграла Аньку, главную героиню военной драмы «Брестская крепость», погибла в США.
24-летняя девушка накануне вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие на Аляску, рассказала
Вероника Никонова родилась 19 декабря 1994 года. Закончив театральную школу, выбрала карьеру режиссёра и уехала учиться в Нью-Йорк. 26 июля она вышла замуж в США.
Ранее News.ru писал о смерти 33-летней актрисы из сериала «Тюдоры». Ника Макгиган умерла после долгой борьбы с раком молочной железы. В сериале девушка сыграла роль горничной. Также она снималась в фильмах «Скрижали судьбы», «Останься», «Филомена».