Ирландская актриса Ника МакГиган умерла после долгой борьбы с раком молочной железы. Ей было 33 года.
Девушка сыграла роль горничной в популярном сериале «Тюдоры». Кроме того, она снималась в «Скрижали судьбы», «Останься», «Филомена».
МакГиган мирно скончалась рано утром во вторник, 23 июля, — цитирует
Irish Timesслова родственников актрисы.
Как ранее писал News.ru, американский актёр кино и телевидения Дэвид Хедисон, известный по роли оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в картинах из цикла о Джеймсе Бонде, ушёл из жизни в США.