https://static.news.ru/photo/53448b82-ae16-11e9-9987-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Трейдеры»/Coco Television

Ирландская актриса Ника МакГиган умерла после долгой борьбы с раком молочной железы. Ей было 33 года.

Девушка сыграла роль горничной в популярном сериале «Тюдоры». Кроме того, она снималась в «Скрижали судьбы», «Останься», «Филомена».

МакГиган мирно скончалась рано утром во вторник, 23 июля, — цитирует Irish Times слова родственников актрисы.

Как ранее писал News.ru, американский актёр кино и телевидения Дэвид Хедисон, известный по роли оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в картинах из цикла о Джеймсе Бонде, ушёл из жизни в США.