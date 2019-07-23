https://static.news.ru/photo/2e3dee4c-ad2a-11e9-8284-fa163e074e61_1024.jpg Дэвид Хедисон Фото: Nightscream/wikipedia.org/CC BY 3.0

Американский актёр кино и телевидения Дэвид Хедисон, известный по роли оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в картинах из цикла о Джеймсе Бонде, ушёл из жизни в США. Ему было 92 года.

О смерти актёра сообщила его семья, передаёт РИА Новости . Причины не оглашаются.

Дэвид Хедисон сыграл Феликса Лейтера в лентах о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» 1973 года и «Лицензия на убийство» 1989-го, став первым исполнителем этой роли более чем в одном фильме. Он также известен по ролям в кинофильмах и телесериалах «Муха» (1958), «Затерянный мир» (1960), «Лицо без маски» (1984), «Она написала убийство» (1986, 1989) и «Перри Мэйсон» (1962).

Ранее News.ru писал, что актёр из сериала «Она написала убийство» Арт Джонсон ушёл из жизни в возрасте 90 лет.