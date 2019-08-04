https://static.news.ru/photo/c2c1ef34-b755-11e9-9e2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо посоветовал начинающим артистам смотреть как можно больше фильмов. Он признался, что и сам часто смотрит кино, чтобы чему-то научиться у мэтров киноиндустрии.

Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать, — цитирует Mirror звезду.

Как писал News.ru, Ди Каприо сделал предложение своей 22-летней возлюбленной Камиле Морроне. Девушка не смогла отказать мировой знаменитости. Ни модель и актриса аргентинского происхождения, ни 44-летний актёр пока не комментируют новость. Журналисты отмечают, что помолвка состоялась недавно и прошла тайно. Его избранница является падчерицей другой голливудской звезды — Аль Пачино.