Замерли в ожидании: почему в Подмосковье снова протестуют дольщики

На фоне новых протестов дольщиков в Подмосковье начался суд над генеральным директором «Квартстрой-МО» Дмитрием Тарасовым. Его обвиняют сразу по двум статьям УК РФ — «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201) и «Присвоение или растрата» (ст. 160). В деле фигурируют хищения средств покупателей квартир в ЖК «Булатниково» Ленинского городского округа Московской области. Пока они ждут, что справедливость восторжествует в суде, уверенности по поводу того, что дома будут достроены, не так уж много. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Дело Дмитрия Тарасова рассматривается Черёмушкинским районным судом Москвы. Согласно материалам следствия, строительная компания потратила только 1,9 млрд рублей из почти 3 млрд, которые дольщики внесли на счета компании. К тому же эксперты, которых привлекло следствие, высказали уверенность в том, что стоимость материалов и выполненных работ завышена примерно на 440 млн рублей. Первое слушание должно было состоятся 29 сентября, однако его перенесли — не хватило времени из-за того, что предыдущие слушания задержались.

t.me/gkbulatnikovo

Дела против руководства строительной компании «Квартстрой-МО» были возбуждены сразу в трёх городах, где у фирмы были отделения, и сразу против нескольких директоров. Позднее всё было объединено в одно дело. Стройка ЖК «Булатниково», который представляет из себя малоэтажную застройку в 15 домов, остановлена с 2015 года. Хотя, как рассказывает об этом один из дольщиков Владимир Еркин, когда он решил купить квартиру, жилой комплекс был уже в достаточно высокой степени готовности.

Офис продаж был живой, стройка была живая: много техники, рабочих. Стояли уже «коробки», где-то были крыши с котельными. Я приобрёл квартиру, влез в ипотеку. В конце 2015 года дом должны были сдать, но вместо этого началась потихоньку остановка строительства. Нас какое-то время уверяли, что всё в порядке, однако в 2017 всё везде встало окончательно. Летом того же года руководство сбежало, — рассказывает Еркин.

Дольщики ЖК проводили несколько громких акций, цель которых была в том, чтобы привлечь внимание общественности и властей к своей тяжёлой ситуации. Так, например, 19 октября 2019 года они организовали автопробег по улицам Московской области. На машинах были размещены флаги с надписями: «Достройте ЖК Булатниково». А ещё на автотранспорте был установлен красный ящик, похожий на гроб. Таким образом дольщики демонстрировали, в каком отчаянном положении находятся. 6 декабря они вместе с владельцами квартир в других недостроенных домах провели серию пикетов возле зданий правительства и Минстроя.

У одной семьи двое детей, один из которых — инвалид с дорогостоящим лечением. Они вложились в «Булатниково», в том числе материнским капиталом, а сейчас вынуждены мотаться по съёмным квартирам и родственникам. Ещё у нас был очень активный дольщик, у которого случился инсульт. Он не работал четыре месяца, а у него трое детей, ипотека, и он вынужден снимать квартиру. Такие вот «радости жизни», — рассказывает одна из представителей дольщиков Анастасия.

Она добавляет, что правительство Московской области обещало помочь. И в какой-то момент был найден инвестор — ФСК «Лидер». Однако надежда прожила не очень долго.

ФСК «Лидер» так ничего и не достроила, при том что было определённое решение градсовета Московской области, а ещё нам обещали, что достроят, в правительстве, в различных ведомствах. «Лидер» должен был получить преференции — разрешение на строительство своего ЖК в хорошем месте. Они уже сдают этот свой жилой комплекс на той территории, но до нас так и не дошли, — говорит Анастасия.

При этом договоров с ФСК «Лидер» дольщики не видели, все обещания были на словах, рассказывает Владимир Еркин.

Документов я, как и остальные дольщики, не видел. Однако нам говорили политики и чиновники, что ФСК «Лидер» получила разрешение на строительство жилого комплекса в Ленинском районе. Этот комплекс расположен недалеко от въезда в Москву, справа, если ехать по Варшавскому шоссе. А социальное обременение у них должно было быть — достройка наших домов и строительство дороги мимо Булатниково до МКАД. Сейчас нам говорят, что договорённости не были полностью достигнуты. Поэтому семь домов сгрузили другой стройкомпании — «Инград», а вопрос об оставшихся трёх решается. Не было никаких документов. У нас есть только письма от ФСК «Лидер», в которых говорится, что они будут достраивать дома, но этим письмам уже больше года, — объясняет Еркин.

Однако и ситуация с «Инградом» вызывает опасения у дольщиков — уж слишком сильно она пока напоминает то, что было с ФСК «Лидер» два года назад.

Если говорить о домах, которые должен достроить «Инград», то они должны сделать это до конца 2022 года. Объём строительства там максимум на три месяца. Из семи домов в трёх отсутствуют стены, в остальных они есть. А ещё нужно сделать отделку мест общего пользования, провести канализационные трубы и электричество до квартиры. Ещё пожарную сигнализацию и снаружи положить асфальт. Всё остальное есть. Поэтому сроки, о которых нам говорят, нас обескураживают, — признается Еркин.

В сентябре во время конференц-связи член рабочей группы Государственной думы по защите прав дольщиков Виктория Пенькова сообщила, что договор с инвестором трёх домов ЖК «Булатниково», не вошедших в инвестиционное соглашение с «Инградом», готов на 95%.

Вопрос уже практически решён. Для подписания соглашения необходимо решить одну проблему, которая связана с другим министерством. Региональным, что радует нас по срокам. Я думаю, что в ближайший месяц дольщикам Булатниково скажут окончательную схему финансирования объекта, — заявила Пенькова.

t.me/gkbulatnikovo

Другой член рабочей группы Госдумы по защите прав дольщиков Александр Якубовский рассказал NEWS.ru, что обманутые дольщики обращались к нему, а он, в свою очередь, направлял запросы в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Что касается строительной компании «Лидер», то здесь лучше обратиться за комментарием в правительство области. Я не принимал участия в заключении соглашения, не видел его. Поэтому комментировать, почему одна из сторон не смогла соблюсти его, если оно, конечно, имело место, не могу. Безусловно, если компания получила какие-то преференции и при этом не выполнила взятые на себя обязательства, то это основание для реакции правоохранительных органов. Если я смогу увидеть это соглашение и будет ясно, что преференции компания получила, а обязательства не выполнила, плюс получу обращение от граждан, то готов обратиться в прокуратуру, чтобы оценку произошедшему дали уже они. Александр Якубовский депутат Госдумы депутат Госдумы

Политик добавил, что может только приветствовать то, что правоохранительные органы сейчас всё чаще доводят дела в отношении недобросовестных застройщиков до логического завершения.

Подобные дела всегда непростые, потерпевших огромное количество, довести всё это до суда крайне сложно. Рад, что в случае с ЖК «Булатниково» это удалось, — заявил Якубовский.

Получить комментарий у компаний «Инград» и «Лидер», а также в правительстве Московской области к моменту выхода материала не удалось.