В Кронштадте нашли и опросили подростка, потушившего Вечный огонь снегом

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Региональное управление СК России по Рязанской области заявило о возбуждении уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц, и о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Трагедия, случившаяся сегодня утром, унесла жизни пяти пассажиров, более 20 были ранены.

На место незамедлительно выехала следственная группа следственного управления СК России по Рязанской области. В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев, — сообщается...