В Кронштадте нашли и опросили подростка, потушившего Вечный огонь снегом
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:01, 03 января 2022
Фото: sdelanounas.ru
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Подросток затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Накануне жители пожаловались, что на Якорной площади у мемориала «Вечный огонь на братской могиле» потушен огонь и ощущается сильный запах газа. Сотрудники полиции нашли виновника по камерам наблюдения и провели с ним профилактическую беседу. Это уже второй подобный случай за последнее время в Кронштадте.
При просмотре камеры видеонаблюдения установлено, что 2 января в 14:23 у мемориального комплекса «Вечный огонь на братской могиле» молодой человек 2008 года рождения засыпал снегом огонь. Молодой человек был опрошен в присутствии родителей, и у него взято объяснение, — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские провели с молодым человеком беседу. Вечный огонь на мемориале был вновь зажжён уже спустя полчаса.
Ранее первоклассник также затушил снегом пламя Вечного огня в Кронштадте. Полиция провела с ним и его матерью профилактическую беседу и направила материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. Как запечатлела камера наружного видеонаблюдения, мальчик сначала подошёл к мемориалу, затем залез на чашу и несколько минут смотрел на огонь. После чего он набрал снега, засыпал пламя и ушёл домой. Полицейские быстро установили личность ребёнка.