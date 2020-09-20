Суд Уфы приговорил застройщиков к 2 годам за обман дольщиков на 75 млн руб.

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Бывшего директора девелоперской компании «Башинвестдом» и его заместителя суд приговорил к двум годам колонии за мошенничество.

Подсудимые не признали вину в совершении преступления, на их имущество — дом, автомобили, нежилые помещения и земельные участки общей стоимостью 168 млн рублей — наложен арест, — приводит РБК выдержку из сообщения региональной прокуратуры.

По данным следствия, подсудимые в период с 2012 по 2017 год через кооператив «Жилой дом» привлекли средства дольщиков на строительство 17-этажного дома. Всего руководители «Башинвестдома» получили 75 млн рублей от граждан, при этом построенное здание так и не было введено в эксплуатацию.

Отмечается, что бизнесмены похитили полученные средства и потратили на свои нужды.

В январе 2020 года компания «Башинвестдом» была признана банкротом. На момент подачи документов степень готовности объектов застройщика составляла от 18 до 80%.

Ранее NEWS.ru писал, что Главное следственное управление СК по Москве проверит сообщения о мошенничестве с недвижимостью семьи актёра Алексея Баталова.