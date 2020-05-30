27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что город переходит ко второму этапу смягчения ограничений, который начнётся 1 июня. Это в первую очередь означает, что начнут работать непродовольственные магазины, автосалоны, заработает велопрокат и сфера услуг, не требующих длительного контакта с клиентом. Также мэрия разрешила москвичам прогулки и анонсировала их график. При этом городские власти почему-то решили не отменять цифровые пропуска на передвижение. NEWS.ru изучил документ и разобрался, нет ли противоречий в новых правилах.

Первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом, начался в Москве 25 мая. Тогда заработали некоторые офисы МФЦ и открылась аренда каршеринга — правда воспользоваться услугой можно на срок не менее пяти дней. С 1 июня список разрешённого и открытого расширится: возобновят работу автосалоны, непродовольственные магазины, не требующие длительного контакта с клиентом бытовые услуги, ярмарки выходного дня. Также можно будет взять велосипед напрокат и даже пойти гулять в парк, но только по графику и только в радиусе двух километров от дома. Отдельно в мэрии отметили, что режим самоизоляции сохраняется до 14 июня, соответственно пропуска для передвижения тоже остаются. Новое правило о прогулках вызвало больше всего вопросов и у обычных горожан, и у юристов. Если поблизости нет парка, можно ли ехать гулять в центр города? Нужно ли оформлять пропуск для таких прогулок? А если я живу не по прописке?

mos.ru

28 мая мэрия на своём официальном сайте опубликовало карту Москвы с графиком прогулок, где можно ввести свой адрес и узнать, когда вашему дому положено гулять. Оказалось, что некоторых жилых домов вовсе нет в графике. К неразберихе присоединились сообщения о том, что гулять разрешается только по прописке. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. По его словам, даже если человек живет не по своей прописке, а в другом районе города, гулять он должен по графику того района, в котором прописан. Возникает резонный вопрос — что же тогда делать половине жителей столицы, прописанных далеко за пределами МКАДа?

Депутат Мосгордумы Максим Круглов считает, что новые правила мэрии касательно прогулок не выдерживают никакой критики, так как должны быть понятны всем.

Боятся отменить совсем все эти меры. И вот придумали эти схемы, чтобы люди не думали, что все нормализовалось и люди могут жить обычной жизнью. Но то, как это выполнено и то, как это сделано, не выдерживает никакой критики. Потому что правила должны быть понятны, доступны. И люди не должны ломать голову и советоваться с юристами, как им себя вести каждый день. Совершенно невозможно в этом разобраться, даже я не могу в этом разобраться. Максим Круглов руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме

В сохранении пропускного режима депутат видит попытку городских властей продемонстрировать москвичам, что угроза вируса всё ещё серьёзна.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Круглов также говорит, что в новых правилах упоминается о том, что прогулки должны быть не дальше двух километров от дома. Но далеко не в каждом спальном районе есть есть парковая зона. Получается, для поездки в дальний парк нужно как и раньше оформить пропуск.

При этом он полагает, что на нынешний свободный режим прогулок москвичей это вряд ли повлияет.

Я думаю, граждане продолжат гулять, и будет все, как и раньше. И этот указ показывает катастрофическую оторванность властей от жителей. Я не знаю, проводят ли они какой-либо мониторинг за исполняемостью их указов. Если это проводилось бы, оказалось, что никто их не исполняет. Они сами не понимают, как это должно работать, — думает Круглов.

Депутат приводит в пример ситуацию с приложением «Социальный мониторинг», которое, к примеру, штрафовало находящихся на карантине людей за то, что они не прислали селфи в ночное время. По его мнению, это лишний раз подчеркивает непродуманность действий властей.

В подготовке текста участвовала Марина Ягодкина.