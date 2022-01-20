СК начал проверку данных о гибели младенцев и беременных под Белгородом

Проверку гибели семи беременных женщин и младенцев в больнице Белгородской области начали следователи СК РФ по региону. Она инициирована на основании публикации в местных СМИ, где рассказывалось о трагическом инфиденте, произошедшем в в Шебекинской центральной районной больнице. Об этом пишет РИА Новости.

Следственным отделом по Шебекинскому району по публикации в средствах массовой информации организовано проведение доследственной проверки по фактам гибели в больнице беременных женщин и младенцев, — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в ходе мониторинга СМИ был обнаружен материал в одном из СМИ, где рассказывалось об истории болезни и лечения трёх поступивших в лечебное учреждение женщин. Руководителю следственного отдела поручено установить личности всех, о ком рассказывается в публикации, связаться с родными и близкими и проверить медицинскую документацию.

Шебекинская центральная районная больница в 2021 году была перепрофилирована в единственный в Белгородской области ковид-центр для беременных женщин. за год в больнице умерли семь лечившихся там женщин. Имеется ряд случаев, когда погибали как беременные женщины, так и младенцы.

По фактам гибели в октябре 2021 года двух рожениц и новорожденного (из указанных семи женщин), которые стали известны следователям также из средств массовой информации, организовано проведение доследственных проверок, — сообщило следствие.

В ходе проверки будут оценены действия медработников.