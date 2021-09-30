Российско-британский вуз стал фигурантом дела вице-президента Сбербанка

Обыски по делу о мошенничестве с государственными контрактами прошли у людей из окружения экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, в деле фигурирует российско-британский частный вуз. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Ракова, будучи заместителем главы Минпросвещения,
Экспертиза выявила фальсификацию отчётов по проводимым научным исследованиям. Утверждается, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой», и необоснованно выплатил деньги. Обыски прошли у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения.
Ранее бывший замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова была допрошена в Следственном департаменте МВД России по делу о хищении 50 млн рублей. Расследование проводится по факту возможного хищения денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования в бытность Раковой замглавы министерства. Дома и на работе у неё прошли обыски.