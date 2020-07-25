Государственный департамент США выпустил ежегодный доклад о рабстве в мире, где подробно проанализировал ситуацию и тенденции в каждой стране. Также Госдеп составил рейтинг стран, распределив их в зависимости от того, насколько эффективно в них борются с незаконным лишением свободы. Россия заняла место в последней группе — вместе с Ираном, Афганистаном, Северной Кореей, Сирией и другими странами. Это — худший показатель из всех европейских стран. NEWS.ru разбирался, насколько такая оценка уместна и почему борьба с этой проблемой так тяжело даётся.

В докладе сказано, что российское государство не вводит в действие даже минимальные механизмы, позволяющие бороться с рабством. Согласно документу, РФ едва делает что-то по всем направлениям, касающимся рабства: трафик, наказание за работорговлю, профилактика преступлений в этой сфере и защита жертв. В докладе отмечено, что за 2019 год всего десятерых преступников осудили за торговлю людьми. Потерпевшим признан 61 человек. Эксперты неоднократно говорили , что подобные показатели далеки от реальности — речь идёт о десятках тысяч.

Лидер движения против рабства Олег Мельников рассказал NEWS.ru о том, как обычно выглядит взаимодействие с правоохранительными органами в его практике

На 170 случаев, которыми мы занимаемся, возбуждается одно-два уголовных дела в год. В законодательстве есть статья «Торговля людьми» (ст. 127 УК РФ. — NEWS.ru), но доказать факт торговли практически невозможно. Нам потребовалось четыре месяца, чтобы доказать торговлю людьми в одном случае, где девушка играла жертву. Олег Мельников глава движения «Альтернатива» глава движения «Альтернатива»

Мельников добавляет, что если по первой части 127 статьи — «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением» — ещё можно собрать доказательную базу, то по второй, более тяжёлой части с отягчающими обстоятельствами — нет.

За десять лет было порядка 50 уголовных дел, а мы освободили порядка полутора тысяч человек. В статье не прописано совершенно, кого считать рабом. Когда говоришь следователям о случаях рабства, у них в голове картинка с цепями, привязыванием к батареи и так далее. Однако даже когда рабство было узаконено, люди свободно перемещались. Просто они не могли отказаться от работы и были собственностью, — объясняет эксперт.

По словам главы «Альтернативы», в России, по большому счёту, три вида рабства: трудовое, сексуальное и мафия нищих. Отдельная проблема — это отсутствие в России наказания за трафик, то есть за насильную перевозку подневольных людей. Введение в законодательство данной нормы очень сильно помогло бы борьбе с рабством.

С одной стороны, это тоже трудно доказуемое обвинение — как бы человек просто перевёз кого-то. Однако если он этим занимается, он понимает на самом деле, для чего он перевёз, — объясняет Мельников.

Эксперт отмечает, что если говорить о завозе трудовых рабов в Россию, то это уже не такая острая проблема, как когда-то была. Основной трафикинг (контрабанда людей) в Россию сейчас осуществляется в целях сексуального рабства.

Об этом также говорится в докладе Госдепа. В Россию женщин привозят в основном из Центральной Азии, Украины, Молдовы и Нигерии. Эксперт фонда «Безопасный дом» Вероника Антимоник заявляла в интервью, что для заманивания девушек в сексуальное рабство их не всегда похищают, а заманивают манипуляциями.

Есть три вида вербовки: основанная на полном обмане, когда жертве предлагают поработать, к примеру, нянькой; на частичном обмане, когда девушке говорят, что она будет заниматься проституцией, но рассказывают, что она сможет выбирать клиентов, не работать во время месячных, посещать врача, ограничивать некоторые виды секс-услуг; и принудительная, когда применяют угрозы и насилие, — говорит Антимоник.

Иногда средства удержания жертвы более изощрённые и жестокие. Например, девушек насилуют на видео, после чего угрожают выложить видеоролик в Интернет или просто угрожают родным и близким. При этом доходы вербовщиков и сутенёров от проституции не сопоставимы со штрафами в 100–500 тысяч рублей, которыми они чаще всего отделываются. Женщин при этом, по словам эксперта, покупают, как правило, за десятки тысяч долларов.

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Мы слышали разные суммы от наших подопечных. Обычно это десятки тысяч долларов, за которые сутенёры покупают женщину. Были попытки активистов выкупить девушку, чтобы понять цену. Им называли цифру — $30–40 тысяч, — рассказывает Антимоник.

Если говорить об источниках трафикинга, то Нигерия затесалась между соседними с Россией странами неслучайно. По словам Олега Мельникова, это одно из тех мест в мире, где такой бизнес наиболее распространён.

С одной стороны, страна густонаселённая — 200 млн человек. С другой, положению женщины там не позавидуешь, часто до них нет никакого дела. В Россию, как правило, девушек из Нигерии заманивают ложью об обучении в университете, — объясняет эксперт.

Не стоить забывать, что Россия сама является страной, откуда вывозят рабов — об этом также говорится в докладе.

Отдельная тема — это трудовое рабство, которое, по мнению многих людей, даже не является таковым. Речь идёт о любой форме принуждения к выполнения\ю работы вместо честной оплаты по договору. По словам специалиста по трудовым проблемам Петра Бизюкова, это явление в России есть, но всё же больше исключение.

Даже труд мигрантов сейчас уже организован хорошо, хоть и не слишком хорошо. У нас 70 млн наёмных работников. Если мы говорим о принуждении, даже в самой лёгкой форме, думаю, речь идёт о 1-2 миллионах. Это, конечно, всё равно много. Однако речь идёт о людях, как правило, выпавших из своей среды, из среды организованных рабочих, мигрантов. Петр Бизюков специалист Центра социально-трудовых прав специалист Центра социально-трудовых прав

Бизюков считает, что принятое в начале нулевых трудовое законодательство — это основное препятствие для борьбы рабочих за свои права в России. Оно было сделано как бы компромиссным, при этом на самом деле, скорее, дало преимущество работодателю как минимум в вопросе борьбы с профсоюзами. Неслучайно, что этот институт сильно ослабел с того времени.

По мнению Олега Мельникова, тем не менее в госдеповском докладе место России было определено слишком низко, а краски сильно сгущены.

В отличии от Северной Кореи, у нас не является рабами всё население страны. У нас плохо обстоят дела, но они обстоят так из-за нежелания работать по законодательству и улучшать его, а не из-за того, что чиновники хотят, чтобы у нас были рабы, — говорит эксперт.

Мельников отмечает, что занявшись проблемой рабства, он увидел, что один из тормозящих факторов — эмоциональное отторжение. Обычному человеку сложно принять, что рабство происходит сейчас рядом с ним. Кажется, что это что-то из дальних времён. Это приводит к ситуации, в которой к его организации обращаются даже полицейские, когда не доверяют в данном вопросе своим коллегам.