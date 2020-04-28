Строители подрядной организации «Велесстрой-монтаж» на проекте НОВАТЭК в Мурманской области отказываются выходить на смены из-за эпидемии коронавируса в рабочем городке, которую руководители предпочитают не замечать. NEWS.ru пообщался с рабочими, которые утверждают, что от них скрывают результаты тестов на вирус и склоняют к работе, причём как здоровых, так и больных. В довершение всего, сотрудники опасаются за свою зарплату.

«Арктик СПГ-2» — проект компании НОВАТЭК по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа. Для его реализации в Кольском заливе, в районе Белокаменки в Мурманской области, возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений — то, что местная пресса называет «заводом заводов». Соглашение о создании Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений было подписано ещё в 2015 году. Подобные проекты не велись со времён Советского Союза.

Примерно с середины апреля через соцсети и СМИ стали поступать сообщения о вспышке коронавируса на стройке. Чем дальше, тем тревожнее становилась ситуация. Однако ни НОВАТЭК, ни местные власти не считали, что нужно прекратить работы. Строителей тестировали, но официально ни о каких серьёзных масштабах эпидемии речи не было.

Тем не менее их остановила «инициатива снизу». Как рассказывает NEWS.ru работник стройки по имени Илья, всё резко изменилось после того, как к трудовому коллективу попал файл Excel, в котором руководством якобы было отмечено настоящее число заболевших и реальные показания тестов.

Нам не сообщали результаты тестов. Собственно, до сих пор почти все мы их знаем только благодаря всплывшим документам. Выяснилось, что у нас огромное число больных в каждом домике, где живут рабочие. В моём общежитии 205 человек и 171 заражённый. Всего 4 тысячи рабочих и 1900 заразившихся, — рассказывает строитель.

Отметим, что по данным оперативного штаба в Мурманской области, на стройплощадке в Каменке коронавирус подтверждён у 867 человек. Впрочем, другие цифры заболевших не стали для рабочих большим сюрпризом, так как многие строители уже давно обнаружили у себя симптомы COVID-19: температуру, потерю обоняния и так далее. Но, как уже говорилось выше, несмотря на то что они добросовестно сдали тесты, результаты им так и не сказали. Несмотря на массовые проблемы со здоровьем персонала, руководство стройки делает вид, что всё в порядке.

Я четыре дня ходил к терапевту и до сих пор не получил никакой информации. Если жалуешься на самочувствие, то толком тебя не лечат. Только выдают жаропонижающее. У кого-то при этом пневмония, а антибиотиков нет. Руководство нам говорило, что, мол, собирайтесь и уезжайте в больницу, если хотите. Больница эта инфекционная, расположена з128 км в Мончегорске. При этом нас ещё и пугают, что «вам будет там настолько плохо, лучше оставайтесь здесь», — рассказывает ещё один строитель по имени Дмитрий.

На объекте работают несколько фельдшеров, которые, по словам рабочих, не имеют нужных средств для борьбы с эпидемией. Также недалеко от стройки есть мобильная больница МЧС куда, как и в Мурманскую областную больницу увезли 39 самых тяжелых больных. Однако масштабной госпитализации не происходит. По каким-то причинам руководство стройки не хочет даже разделить по общежитиям здоровых и больных рабочих.

Общаги даже не продезинфицировали. Никого не пересилили, при этом инфраструктура позволяет. Ведь можно же скомпоновать. Здоровых в каждой комнате один-три человека, можно бы было их поселить в одном месте, но нет, — продолжает Дмитрий.

11 апреля губернатор области Андрей Чибис публично заявил, что на стройке были проведены «все мероприятия по карантину, по разобщению, по очень жёсткому контролю». Позже руководитель региона заявил, что очаг COVID-19 давно уже локализован благодаря карантинным мерам, промплощадка изолирована, а новые рабочие на объект не завозятся. По словам строителя Ильи, несмотря на слова Чибиса, ему первый тест сделали только 22 апреля, многим другим рабочим — и того позже.

novatek.ru

В итоге строители трудились до 17 апреля включительно, после чего отказались выходить на работу.

Не работают почти все, кроме тех, кто обеспечивает жизнедеятельность городка — доставщики продуктов, работники столовых, очищающие нечистоты и так далее. Однако в последнее время грозятся полностью вывести на работу всех, и больных, и здоровых. Прорабы нас уже склоняли к работе. В первую очередь так называемых механизаторов — тех, кто на технике работает. При этом предлагают выйти на работу без каких бы то ни было преференций. Но как же мы можем больные трудиться? Это сейчас даже по закону запрещено, — говорит Илья.

Изначально строителям говорили, что пока они на «самокарантине», платить им будут в полном объёме. Позже были разговоры, что могут перевести на больничный — соответственно, с меньшей зарплатой. Однако всё это на словах, никаких приказов не выходило. Рабочие опасаются, что у них могут вычесть из зарплаты за то время, что они не работают. Ближайший расчёт, когда ситуация должна проясниться — 30 апреля. Это аванс за текущий месяц, а зарплата — 15 мая. При этом пока угроз применения санкций не было. Также строители не жалуются на ухудшение бытовых условий — кормят и содержат их так же.

Аппарат губернатора Мурманской области, а также «Велесстрой-монтаж» и НОВАТЭК не ответили на вопросы редакции к дню выхода материала.

Добавим, 28 апреля прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск». Это связано с протестами, которые устроили несколько сотен рабочих-вахтовиков из-за неприемлемых условий работы. Видео с бунтом попали в Сеть. Рабочие жалуются, что руководство наплевательски относится к их безопасности и здоровью в условиях пандемии. На месторождении трудятся более 10 тысяч человек. Недовольные так же, как и в Мурманской области, утверждают, что от них скрывают результаты тестов на COVID-19.

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