Строители подрядной организации «Велесстрой-монтаж» на проекте НОВАТЭК в Мурманской области отказываются выходить на смены из-за эпидемии коронавируса в рабочем городке, которую руководители предпочитают не замечать. NEWS.ru пообщался с рабочими, которые утверждают, что от них скрывают результаты тестов на вирус и склоняют к работе, причём как здоровых, так и больных. В довершение всего, сотрудники опасаются за свою зарплату.

«Арктик СПГ-2» — проект компании НОВАТЭК по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа. Для его реализации в Кольском заливе, в районе Белокаменки в Мурманской области, возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений — то, что местная пресса называет «заводом заводов» . Соглашение о создании Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений было подписано ещё в 2015 году. Подобные проекты не велись со времён Советского Союза.

Примерно с середины апреля через соцсети и СМИ стали поступать сообщения о вспышке коронавируса на стройке. Чем дальше, тем тревожнее становилась ситуация. Однако ни НОВАТЭК, ни местные власти не считали, что нужно прекратить работы. Строителей тестировали, но официально ни о каких серьёзных масштабах эпидемии речи не было.

Тем не менее их остановила «инициатива снизу». Как рассказывает NEWS.ru работник стройки по имени Илья, всё резко изменилось после того, как к трудовому коллективу попал файл Excel, в котором руководством якобы было отмечено настоящее число заболевших и реальные показания тестов.

Нам не сообщали результаты тестов. Собственно, до сих пор почти все мы их знаем только благодаря всплывшим документам. Выяснилось, что у нас огромное число больных в каждом домике, где живут рабочие. В моём общежитии 205 человек и 171 заражённый. Всего 4 тысячи рабочих и 1900 заразившихся, — рассказывает строитель.

Отметим, что по данным оперативного штаба в Мурманской области, на стройплощадке в Каменке коронавирус подтверждён у 867 человек. Впрочем, другие цифры заболевших не стали для рабочих большим сюрпризом, так как многие строители уже давно обнаружили у себя симптомы COVID-19: температуру, потерю обоняния и так далее. Но, как уже говорилось выше, несмотря на то что они добросовестно сдали тесты, результаты им так и не сказали. Несмотря на массовые проблемы со здоровьем персонала, руководство стройки делает вид, что всё в порядке.

Я четыре дня ходил к терапевту и до сих пор не получил никакой информации. Если жалуешься на самочувствие, то толком тебя не лечат. Только выдают жаропонижающее. У кого-то при этом пневмония, а антибиотиков нет. Руководство нам говорило, что, мол, собирайтесь и уезжайте в больницу, если хотите. Больница эта инфекционная, расположена з128 км в Мончегорске. При этом нас ещё и пугают, что «вам будет там настолько плохо, лучше оставайтесь здесь», — рассказывает ещё один строитель по имени Дмитрий.

На объекте работают несколько фельдшеров, которые, по словам рабочих, не имеют нужных средств для борьбы с эпидемией. Также недалеко от стройки есть мобильная больница МЧС куда, как и в Мурманскую областную больницу увезли 39 самых тяжелых больных. Однако масштабной госпитализации не происходит. По каким-то причинам руководство стройки не хочет даже разделить по общежитиям здоровых и больных рабочих.

Общаги даже не продезинфицировали. Никого не пересилили, при этом инфраструктура позволяет. Ведь можно же скомпоновать. Здоровых в каждой комнате один-три человека, можно бы было их поселить в одном месте, но нет, — продолжает Дмитрий.

11 апреля губернатор области Андрей Чибис публично заявил , что на стройке были проведены «все мероприятия по карантину, по разобщению, по очень жёсткому контролю». Позже руководитель региона заявил , что очаг COVID-19 давно уже локализован благодаря карантинным мерам, промплощадка изолирована, а новые рабочие на объект не завозятся. По словам строителя Ильи, несмотря на слова Чибиса, ему первый тест сделали только 22 апреля, многим другим рабочим — и того позже.

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В итоге строители трудились до 17 апреля включительно, после чего отказались выходить на работу.

Не работают почти все, кроме тех, кто обеспечивает жизнедеятельность городка — доставщики продуктов, работники столовых, очищающие нечистоты и так далее. Однако в последнее время грозятся полностью вывести на работу всех, и больных, и здоровых. Прорабы нас уже склоняли к работе. В первую очередь так называемых механизаторов — тех, кто на технике работает. При этом предлагают выйти на работу без каких бы то ни было преференций. Но как же мы можем больные трудиться? Это сейчас даже по закону запрещено, — говорит Илья.

Изначально строителям говорили, что пока они на «самокарантине», платить им будут в полном объёме. Позже были разговоры, что могут перевести на больничный — соответственно, с меньшей зарплатой. Однако всё это на словах, никаких приказов не выходило. Рабочие опасаются, что у них могут вычесть из зарплаты за то время, что они не работают. Ближайший расчёт, когда ситуация должна проясниться — 30 апреля. Это аванс за текущий месяц, а зарплата — 15 мая. При этом пока угроз применения санкций не было. Также строители не жалуются на ухудшение бытовых условий — кормят и содержат их так же.



Аппарат губернатора Мурманской области, а также «Велесстрой-монтаж» и НОВАТЭК не ответили на вопросы редакции к дню выхода материала.



Добавим, 28 апреля прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск». Это связано с протестами, которые устроили несколько сотен рабочих-вахтовиков из-за неприемлемых условий работы. Видео с бунтом попали в Сеть. Рабочие жалуются, что руководство наплевательски относится к их безопасности и здоровью в условиях пандемии. На месторождении трудятся более 10 тысяч человек. Недовольные так же, как и в Мурманской области, утверждают, что от них скрывают результаты тестов на COVID-19.