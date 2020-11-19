Пытать и простить: суд косвенно одобрил садизм в российских колониях

19 ноября Заволжский суд Ярославля вынес приговор в отношении 13 бывших сотрудников ИК-1. Все они обвинялись в превышении должностных полномочий за жестокое избиение заключённого Евгения Макарова летом 2017 года. Свои действия фигуранты записывали на видео, спустя год после случившегося запись с пытками опубликовала «Новая газета». Правозащитники организации «Общественный вердикт», адвокат которой представляет интересы потерпевшего, называют эпизод, по которому был оглашён приговор, основным. Какое наказание за пытки получили сотрудники ФСИН — в материале NEWS.ru.

Нечеловеческие страдания

Гособвинение в ходе прений запросило для подсудимых от четырёх до семи лет лишения свободы. Каждый из них, по версии обвинения, нанёс потерпевшему Евгению Макарову несколько десятков ударов по разным частям тела. Бывший старший оперуполномоченный оперативного отдела Сипан Мамоян лил воду на голову Макарова — чтобы тот не терял сознание, и на ягодицы — чтобы усилить боль. Гособвинитель Любовь Старшова назвала действия бывших сотрудников ФСИН «ярким примером превышения должностных полномочий, которые ещё много лет будут дискредитировать систему».

На протяжении всей записи слышны стоны потерпевшего, испытывающего нечеловеческие страдания. Стоит только представить, какую боль испытывает потерпевший. Версия подсудимых о демонстративности ударов опровергается видеозаписью, — сказала она.

Двоим фигурантам — Дмитрию Николаеву и Игиту Михайлову — вменили организаторскую роль в преступлении. Им обвинение запросило самое суровое наказание из всех — семь лет лишения свободы для каждого.

Освободить в зале суда

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на жёсткую позицию прокуратуры в плане наказания, суд решил иначе. Судья Сергей Лупанов признал виновными в превышении полномочий с применением спецсредств (пункты «а», «б» ч. 3 статьи 286 УК) восьмерых подсудимых, ещё двое — Сипан Мамоян и Алексей Микитюк — признаны виновными, но их действия переквалифицированы: суд счёл, что они превысили полномочия, но не использовали спецсредства (пункт «а» ч. 3 статьи 286 УК). Бывшие же руководители ярославской ИК-1 Дмитрий Николаев и его зам Игит Михайлов были оправданы: по мнению суда, нет достаточных доказательств их вины, а показания против них двоих их бывших подчинённых суд назвал нестабильными. Николаева и Михайлова освободили в зале суда.

В отношении остальных фигурантов суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение преступления группой лиц, однако решил не лишать ни одного из них специальных званий. Микитюк и Мамоян получили три года колонии. Дмитрий Соловьёв, Сергей Драчёв, Руслан Цветков осуждены на три года и пять месяцев. Всем пятерым запрещено занимать должности в правоохранительной системе в течение двух с половиной лет. Алексея Андреева осудили на три года и два месяца колонии. Все перечисленные подсудимые были освобождены в зале суда: из расчёта по формуле «день в СИЗО за полтора дня в колонии», они уже отбыли свои сроки наказания.

Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Андрей Зыбин, Александр Морозов получили наказание в четыре года колонии, Максим Яблоков — четыре года и два месяца. Все они пока остаются под стражей.

Адвокат потерпевшего Евгения Макарова Ирина Бирюкова в разговоре с NEWS.ru заявила, что оценивает этот приговор критически и считает его слишком мягким. Она сказала, что собирается обжаловать приговор не только в отношении оправданных Николаева и Михайлова, но и всех остальных осуждённых.

В отношении других сотрудников в части наказания будем обжаловать тоже, оно слишком мягкое, исходя из совершенного преступления. Суд сам в своём приговоре употреблял слова «пытки», «истязания». Мы были согласны с запрошенными сроками, они были, на наш взгляд, справедливыми. Ирина Бирюкова адвокат адвокат

Адвокат добавила, что суд мотивировал своё решение об оправдании тем, что представленные доказательства в отношении двоих руководителей колонии недостаточны и не подтверждают обвинение.

Поэтому суд решил, что все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемых. Они не присутствовали непосредственно при избиении, а также недостаточно доказательств, подтверждающих, что они давали распоряжение об избиении Макарова, — сказала она.

Также она рассказала о 14-м обвиняемом по этому делу — Иване Калашникове. В отношении него сегодня не был вынесен приговор, так как дело против него приостановлено. Это связано с тяжёлым состоянием Калашникова, он болен онкологическим заболеванием на последней стадии и сейчас лечится в одной из клиник.

Адвокат осуждённого Дмитрия Соловьёва Арсений Корчагин рассказал NEWS.ru, что в целом и он, и его подзащитный приговором довольны — Соловьёва освободили из-под стражи, и уже сегодня он оказался дома.

Думаю, что он обжаловать не захочет. Есть юридические моменты, с которыми мы не согласны, но с учётом того, что для него сейчас это всё закончилось, к вопросу обжалования мы не будем возвращаться. Арсений Корчагин адвокат адвокат

Изобличить руководство

Корчагин также отметил, что вину в преступлении признала примерно половина фигурантов, не согласны с обвинением были бывшие руководители колонии и Мамоян. Явку с повинной написал в том числе и его подзащитный.

Ему вменены множественные удары — то есть больше трёх. Он высказывался, что есть ряд документов, что все подсудимые перепутаны, действия одного приписываются другому, третьему. Соловьёв указывал, что он не совсем понимал свои должностные обязанности, даже не прошёл первоначальной подготовки и не подписал должностной инструкции. Но с другой стороны, у нас есть позиция Верховного суда — если приступил к исполнению обязанностей и нарушил закон, то к нему применяются нормы и квалификация статьи 286 УК, — сказал он.

По мнению адвоката, Николаев с Михайловым оправданы заслуженно, так как всё обвинение строилось только на показаниях ранее осуждённого Сергея Ефремова. Он якобы подталкивал дать ложные показания и остальных фигурантов.

Всё обвинение строилось на показаниях лица, которое заключило досудебное соглашение — Ефремова, который был в этом заинтересован. Условием соглашения было изобличение руководителей. Соловьёв тоже обращался за досудебным соглашением. Но поскольку он никаких сведений сообщить не смог, то нам было в этом отказано. Следователи заявили: раз руководителей изобличить не можете, вы нам неинтересны. Ефремов на себя эту миссию взял. Его показания не подтверждались ни показаниями других свидетелей, ни письменными материалами. То есть обвинение строилось только на показаниях одного человека. В рамках суда подсудимые заявили о том, что Ефремов их подговаривал оговорить руководство. Организатором избиения являлся Ефремов, — считает Корчагин.

Сергей Ефремов был осуждён в январе 2020 года на четыре года колонии также за превышение должностных полномочий. Он стал первым осуждённым фигурантом. Ефремов признал свою вину, благодаря этому дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств, и завершилось за один день.

Потерпевшим является заключённый Евгений Макаров. Его подвергли пыткам летом 2017 года, но уголовное дело возбудили лишь через год, после публикации видеозаписи избиения в «Новой газете». Сам Макаров освободился из колонии в октябре 2018 года.