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Расследования

Продюсера фильма Серебренникова обвинили в крупной растрате

15:37, 19 сентября 2020
Михаил Финогенов Михаил Финогенов Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания «Алегри Синема» подала иск против продюсера Михаила Финогенова, обвинив его в крупной растрате средств.

В иске указано, что Финогенов при работе над сериалом «Рождённая звездой» растратил 3,18 млн рублей, сообщает Telegram-канал MASH.

Суд принял иск, разбирательства по нему начнутся в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Михаил Финогенов выступал продюсером фильмов Кирилла Серебренникова «Лето» и «Холодный фронт» Романа Волобуева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Кирилл Серебренников призвал поддержать осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

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