Продюсера фильма Серебренникова обвинили в крупной растрате

https://static.news.ru/photo/c8cab39c-fa76-11ea-9fd3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Финогенов Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания «Алегри Синема» подала иск против продюсера Михаила Финогенова, обвинив его в крупной растрате средств.

В иске указано, что Финогенов при работе над сериалом «Рождённая звездой» растратил 3,18 млн рублей, сообщает Telegram-канал MASH.

Суд принял иск, разбирательства по нему начнутся в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Михаил Финогенов выступал продюсером фильмов Кирилла Серебренникова «Лето» и «Холодный фронт» Романа Волобуева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Кирилл Серебренников призвал поддержать осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.