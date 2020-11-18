Питер уже не тот: культурная столица бьёт мигрантов с подачи Гестапо

В Петербурге задержали подростков, которые избивали мигрантов и бездомных. Нападавшие руководствовались националистическими мотивами и действовали по наущению некоего человека с псевдонимом Гестапо. NEWS.ru вспоминает похожие случаи в Северной столице в последние время и пытается ответить на вопрос, является ли это исключительным случаем или налицо возрождение старой тенденции.

Агрессивных подростков задержали 12 ноября. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что троим молодым людям по 16 и 17 лет. В ведомстве рассказали, что изначально их задержали за совершение некоего административного правонарушения, однако в ходе допроса выяснилось, что в октябре 2020 года они избили дворников-иностранцев на Ленинском проспекте. Подростки требовали от них деньги, дворники, в свою очередь, написали заявления в МВД.

Позже «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела сообщила , что подростки известны в националистических кругах по прозвищам Женя Шмайсер, Алёша Чёрный и Безжалостный убийца. По данным издания, эти молодые люди стоят за целой серией нападений на мигрантов и бездомных. Шмайсер, Чёрный и Убийца даже публиковали видео с инцидентами.

Что касается их портретов в соцсетях, то здесь ничего особенного — общие для подростков увлечения майнкрафтом и супергероями. Как минимум один из них очень интересуется оружием. Если покопаться глубже, на одной из страниц размещена фотография, где ньюсмейкер, будучи ещё совсем ребёнком, одет в форму цвета хаки и держит в руках автомат Калашникова. <...> Есть у них и другие аккаунты во «ВКонтакте» под вымышленными именами, где «все прелести неонацизма и выставлены», — приводит «Фонтанка» слова полицейского по делу.

Любопытным эпизодом истории стало то, что трое задержанных на допросе рассказали, что «зачистку Петербурга от нерусских» предложил им провести некто по кличке Гестапо. Он должен был присоединиться к акции, но не пришёл, сославшись на плохое самочувствие. Некоторые наблюдатели решили, что это провокация внедрённого силовика из Центра противодействия экстремизму или завербованного спецслужбами человека. По словам общественного деятеля и националиста Дмитрия Дёмушкина, сложно сказать, была ли это провокация или «глупость молодёжи», он за свою 25-летнюю практику сталкивался и с тем и с этим.

Бывший сотрудник центра по борьбе с экстремизмом мне рассказывал, например, что, когда экстремистов не могли найти для выполнение плана, они покупали алкоголь бомжам, чтобы они рисовали соответствующие лозунги. Потом их «оформляли» по 282-й статье. В Петербурге было громкое дело, когда сотрудник ЦПЭ фактически организовал группу молодёжи и внедрил им идею, что нужно взрывать магазины кавказцев. При этом он сам полностью сформировал идеологию этих молодых людей. Дмитрий Дёмушкин общественный деятель, националист общественный деятель, националист

Один из авторов материала о нападениях в Петербурге — заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков — «категорично утверждает», что провокации не было.

Была бы это провокация, то в документах центра «Э» упоминания о Гестапо не было бы. Если бы был использован провокатор, то его бы максимально постарались убрать из материалов, скрыть ото всех. Мне достоверно известно, что информация о Гестапо есть в материалах центра «Э», там указано примерно, кто он, какой канал в Telegram использует и так далее. Евгений Вышенков заместитель главреда издания «Фонтанка» заместитель главреда издания «Фонтанка»

Громкие новости с неонацистским уклоном в 2020 году из Петербурга приходили относительно часто. В январе СМИ рассказали о разыскиваемом ФБР лидере американской группировки The Base («База», организация запрещена в России) Ринальдо Наззаро, который осел в Северной столице. Наззаро оказался в России не случайно — с 2012 года он в браке с русской девушкой. Сообщалось, что в Петербурге мужчина зарабатывает преподаванием английского.

В марте Калининский районный суд Петербурга арестовал местного жителя Вадима Крашенинникова, подозреваемого в стрельбе в метро и нападении на выходцев из стран Африки. Инцидент произошёл в ночь на второе марта. У Крашенинникова с друзьями произошла потасовка с африканцами, первые применили газовый пистолет. Впрочем, какую роль здесь играла расовая ненависть, не очевидно — Крашенинников с товарищами уверяют, что конфликт спровоцировали иностранцы, начав шутить по поводу дырки для серьги в ухе одного из петербуржцев. «Фонтанка», со ссылкой на МВД, писала о задержанных как о «традиционных скинхедах — субкультурщиках, которые придерживаются аполитичных взглядов». Себя молодые люди якобы называли антифашистами.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В апреле Соединённые Штаты Америки добавили в перечень запрещённых организаций националистическое Русское имперское движение (РИД). В чёрный список Госдепа попали лидеры организации — Станислав Воробьёв, Денис Гариев и Николай Трущалов. В ведомстве организацию назвали идеологами «превосходства белой расы». NEWS.ru подробно рассказывал о РИД: его члены выступают за традиционные ценности и возвращение монархии. Они также принимали участие в войне на Украине. РИД достаточно активно функционирует в Петербурге, куда члены организации привозили европейских правых и где был организован тренировочный лагерь.

Однако, даже несмотря на такой насыщенный в этом смысле год, показателям уличного насилия неонацистов далеко до времен расцвета — нулевых и начала десятых годов. По мнению общественного деятеля и националиста Дмитрия Дёмушкина, активность неонацистов — это чаще всего просто активность СМИ, которые о них пишут.

Мы, естественно, осуждаем нападения, подобные тем, что совершали эти ребята из Петербурга. Ничего хорошего русскому национализму они не несут. Люди ломают жизнь жертвам, ломают жизни себе посадкой и ничего не добиваются. Тяжело судить о том, возвращается ли какая-то тенденция или нет. Статистика МВД тут не поможет. Можно судить только по учащению реакции СМИ. Когда-то они подробно об этом писали, ещё в 2012–2013 годах. После 2014 года всё сошло на нет — единственные фашисты были на Украине, — говорит Демушкин.

По мнению Евгения Вышенкова, если поднять статистику по «ксенофобским» статьям, она покажет, в основном, дела за посты в Интернете. Но это обманчиво.

Когда молодых людей, применявших насилие, ловят, им, чаще всего, вменяют статьи о разбое, хулиганстве, грабеже и так далее. Потому что доказывать, что у того-то такие взгляды, лозунги, нашли такую-то литературу при обыске — это «запарно». Это справедливая, но лишняя работа с непонятным результатом. Впрочем, если говорить о нынешнем уровне уличного национализма, то до былых времён всё равно далеко, — уверен журналист.

Известно, что до 13 ноября никто из задержанных петербургских подростков не привлекался к уголовной ответственности, а по месту жительства их охарактеризовали положительно. Следственный отдел СК по Кировскому району возбудил дело о разбое, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 162 УК РФ), по которой грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.