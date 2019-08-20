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Бывший генеральный директор аэропорта Якутск Николай Местников, которого суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима, стал фигурантом нового уголовного дела.

Местникова обвиняют в получении взятки на общую сумму свыше трёх миллионов рублей от одной из коммерческих организаций, — сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, крупную сумму он получал частями в период с февраля 2016 года по март 2018 года. Денежное вознаграждение экс-глава аэропорта получал за помощь «в беспрепятственном осуществлении деятельности компании по оказанию услуг по обслуживанию коммунальных систем тепло-, водоснабжения и канализации аэропорта Якутска», говорится на сайте ведомства.

Новое дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В начале августа 2019 года якутский городской суд приговорил Местникова к девяти годам колонии строгого режима за взятку в 27 млн рублей. Местников за эту сумму заключал договоры аренды с предпринимателями, занимающимися упаковкой багажа и уборкой аэропорта, писал News.ru.