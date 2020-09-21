Неопознанные силовики провели рейды по московским стройкам, есть избитые

В России снят неофициальный запрет на проверки мест проживания мигрантов, действовавший во время карантина, сообщил NEWS.ru один из юристов-правозащитников. Для правоохранителей это стало сигналом к началу очередных зачисток. В Москве прошли жёсткие силовые операции против мигрантов, есть пострадавшие. Известно об избиении десятков граждан Таджикистана, последние жалуются также, что их якобы в массовом порядке ограбили сотрудники правоохранительных ведомств. Самую вопиющую акцию, в ходе которой около 700 иностранных строителей вывели под конвоем и держали на холоде под дождём около 12 часов, предположительно, проводила Росгвардия, однако неизвестные не представлялись и не имели опознавательных знаков.

Так, около 50 строителей из Таджикистана ещё 9 сентября были избиты неизвестными сотрудниками правоохранительных органов в поселении Щербинка Новомосковского административного округа столицы, сообщила NEWS.ru правозащитница Валентина Чупик. Это происходило на стройплощадке, которая и была местом жительства мигрантов — часть из них обитала в вагончиках вокруг возводимого жилого комплекса, а часть — прямо на первом этаже недостроенного здания. Об инциденте стало известно только спустя 10 дней.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигранты рассказывают, что люди в масках ворвались в их импровизированное общежитие около пяти часов утра и стали якобы при помощи побоев выгонять разбуженных рабочих во двор. Таким образом на улице под дождём выстроили около 700 человек, продержав их там более 10 часов. Вернувшись в свои комнаты, многие обнаружили пропажу всех наличных денег, рассказал один из свидетелей экзекуции. Кроме того, около полусотни человек, граждан Таджикистана, жалуются, что к ним применяли силу. В правоохранительные органы пострадавшие обращаться не стали, опасаясь задержания и выдворения из страны. Они считают, что неизвестными были бойцы ОМОНа Росгвардии.

Правозащитница Валентина Чупик рассказала NEWS.ru, что это случилось на площадке ЖК «Остафьево», возводимого компанией «Самолёт Девелопмент». Она также высказала версию, что «зачистку» могло проводить некое частное охранное предприятие, поскольку задержанные не представлялись, а в полицию никого из них так и не доставили. Целью операции был якобы поиск наркотиков.

Всех рабочих, 700 человек, выгнали на улицу под дождь, ничего не объяснив. Когда кто-то пытался что-то спросить, его просто били. В УВД никого не доставили, протоколов тоже нет. И людей продержали на улице под дождём до 15 часов. Получается, более 10 часов. Некоторых ещё и побили. Но в больницы никто не обращался, — поясняет она.

По словам Чупик, о произошедшем стало известно только тогда, когда к ней обратились бригадиры этих строителей, граждане России, у которых и трудоустроены иностранные рабочие. Они попросили её помочь в предотвращении подобных инцидентов.

При этом давать паспортные данные и контакты своих рабочих они отказались. В Щербинку выезжал и посол Кыргызстана, вытащил только своих —14 человек, другие его не интересовали, — рассказала Валентина Чупик.

Юрист Мухамад Собиров объясняет волну проверок по местам компактного проживания мигрантов тем, что с 15 сентября разрешение на жительство для граждан ряда стран перестало быть бессрочным на время карантина, и их позволили депортировать.

Задержаний в последнее время стало больше, даже по домам ходят по ночам. Потому что по указу президента РФ всех иностранных граждан не имели права депортировать, и регистрация у них автоматически продлилась. То есть до 15 сентября не было смысла людей задерживать, потому что их нельзя депортировать, — говорит Собиров. — В Щербинке мигрантов избивали, но никто не хочет жаловаться. Даже консул предложил им написать жалобу. Возможно они работают без патента и боятся депортации, поэтому и не жалуются.

Следующий подобный инцидент произошёл уже днём 17 сентября у метро «Тёплый стан», где силовики произвели массовые задержания. По словам Чупик, три автобуса набили людьми чуть ли не вповалку. Только в одном из транспортных средств оказалось якобы 57 человек. Однако в полицию их не повезли, а лишь держали там около пяти часов.

Тогда я за помощью также обратилась к консулу Таджикистана. В 18 часов он туда приехал. И от него мы узнали, что в автобусе не только киргизы, таджики, а также узбекские граждане, — рассказала Чупик.

Она пояснила, что только после вмешательства вице-консула Таджикистана из автобусов выпустили 41 его соотечественника.

Как рассказал Мухамад Собиров, в Тёплом стане задержания вообще проводятся регулярно. Недавно там, по его словам, произошёл конфликт между таджиками и охранниками стройки. Более того, прибывшие на место силовики не смогли задержать участников стычки, так как им помешали рабочие. После этого, по словам Собирова, там начались практически ежедневные проверки.

О возбуждении уголовных дел по итогам обеих операций, а также о нахождении наркотиков у задержанных ничего не известно. В Росгвардии на момент выхода материала не успели ответить на соответствующий запрос NEWS.ru.

Ранее наше издание сообщало, что, по данным социологического исследования, уже в мае 2020 года в результате карантина и заморозки деятельности ряда компаний работы лишились полмиллиона мигрантов. Об этом говорит анализ Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС, проводимого группой социологов во главе с Евгением Варшавером. В нём в том числе анализируется риск резкого роста криминала и обострения социальной обстановки в среде приезжих, а также даются рекомендации. Одна из них — предоставить мигрантам социальное обеспечение и медицинскую страховку.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Если на момент опроса среди поучаствовавших в исследовании жителей Москвы, имеющих российское гражданство, 32% потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск, то среди приезжих — таких 54%. Потеряли все источники дохода 32% мигрантов, и 17% москвичей-россиян. Лишь примерно каждый десятый гастарбайтер сообщил, что его финансовое положение не изменилось, говорится в документе.

Если перенести данные упомянутого выше опроса на всех трудовых мигрантов, находящихся в Москве, то, учитывая, что их количество оценивается экспертами примерно в 1,5 млн человек, окажется, что средства к существованию полностью потеряли около 500 тысяч человек, говорится в справке. Продолжают появляться сообщения о мигрантах, которые потеряли жильё и остаются в РФ без определённого места жительства. Приезжим часто не оказывают полагающуюся им по закону бесплатную медицинскую помощь, а иные формы медпомощи зачастую для них слишком дороги.

Отдельно исследователями рассмотрены меры по поддержке мигрантов. Они назвали позитивным то, что указом президента от 18 апреля иностранцы получили право оставаться в России независимо от срока действия их разрешений. Затем было временно отменено требование оформления патента на трудовую деятельность, а значит, оставшись без работы и исчерпав срок действия патента, им не придётся его покупать.

В подготовке текста также участвовала Марина Ягодкина.