Не подсели на иглу: почему на вакцинацию россиян от СOVID-19 уйдут годы

С 18 января в России стартовала всеобщая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2. Глава Минпромторга Денис Мантуров обещает, что в стране нарастят производство вакцин, а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждает о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в январе в регионы поступит 2,1 млн доз, а фонд «Петербургская политика» составил рейтинг субъектов по доступности вакцины для рядовых граждан, согласно которому только на пяти территориях с этим нет проблем. NEWS.ru решил выяснить, что происходит с иммунизацией в регионах и потянет ли озвученные планы отечественная фармпромышленность. Выводы неутешительные: судя по всему, поголовная вакцинация в России — перспектива нескольких лет, а отнюдь не ближайшего времени.
Запланированные поставки
На массовый режим вакцинации от коронавируса с 18 января
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ведомства готовы перейти к более масштабной прививочной кампании, однако потребуются дополнительные консультации с субъектами. По её данным, согласно предварительному графику вакцинации, в I квартале этого года возможность привиться
Глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил те же цифры на первый месяц года,
Мантуров отметил, что в РФ препарат «Спутник V» производится на шести площадках, к которым скоро подключится ещё одна, а с начала февраля два предприятия будут выпускать вакцину «ЭпиВакКорона». Ранее министр
Чиновник также намекнул на проблемы производителей препарата из-за отсутствия необходимого для этих целей отечественного оборудования, в связи с чем пришлось договариваться с зарубежными поставщиками.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у Голиковой в январе пообещала, что в РФ в 2021 году от COVID-19
Предварительные исследования говорят о том, что доступ к вакцинации в РФ оставляет желать лучшего. Так, фонд «Петербургская политика» недавно
Региональный контекст
NEWS.ru решил изучить ситуацию в регионах, распределённых «Петербургской политикой» по разным категориям доступности вакцин, и выяснить, какой процент населения уже получил иммунитет от COVID-19 или получит в ближайшие месяцы.
В Москве
На днях о проблеме с доступностью препарата
Власти Татарстана опровергли утверждения «Петербургской политики» о том, что республика относится к субъектам с ограниченной доступностью препарата. Местный замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков
Новгородская область была отнесена к числу регионов с низкой доступностью вакцинации. Первую часть прививки там
Дагестан, который ещё в первую волну был одной из горячих точек на карте пандемии в России, в «Петербургской политике» отнесли к 42 проблемным субъектам. По состоянию на 11 января там привились всего 320 человек, или 0,01%. По данным республиканских властей, всего в субъекте
В Забайкалье на данный момент полностью
В Воронежской области по два укола
Сложная ситуация, судя по всему, наблюдается в Архангельской области, где, по данным «Петербургской политики», к массовой вакцинации планировали приступить «не раньше февраля» (правда, об этом говорилось до того, как соответствующие мероприятия было решено начать по стране с 18 января). Там, по официальным данным,
В соседней Республике Коми, которую «Петербургская политика» отнесла к числу субъектов с низкой доступностью вакцинации, пришлось
В Крыму массовая вакцинация, как утверждают местные чиновники,
В Приморский край по состоянию на 8 января
Липецкая область до конца февраля получит около 50 тысяч доз вакцины (достаточно для иммунизации 4,39% жителей региона), а в январе туда
В Новосибирской области находится Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который занимается разработкой вакцин от коронавируса, одна из которых — «ЭпиВакКорна» — зарегистрирована. По состоянию на 19 января в этом субъекте было
Около 0,2% жителей, или 4819 человек по состоянию на 18 января привито в Саратовской области. Всего в этот субъект
Оптимисты и пессимисты
После изучения региональной выборки можно предположить, что в самых передовых, согласно официальным данным, субъектах к концу I квартала будет привито немногим более 5%. По состоянию на середину января нигде, кроме Москвы, властям
Она отмечает, что многие пытаются посчитать объёмы производимой вакцины, связать их с официальными прогнозами, а также отслеживать выпускаемые партии препарата, но если номера партий известны, то их объёмы «мы не знаем». Завидова приводит в пример расчёты экономиста Сергея Алексашенко, согласно которым при объявленной Минздравом цифре в 1 млн привитых в месяц
Масштабирование производства, особенно иммунобиологических продуктов, — это достаточно сложный процесс. В своё время даже президент озвучивал, что у нас с «железом» проблемы, то есть не хватает производственных мощностей. И если мы берём пример «Спутника V», то мы понимаем, что там возникла проблема с производством одного из двух компонентов — именно с масштабированием производства. Это косвенно подтверждается тем, что [производители] стали прорабатывать варианты «вакцины лайт», состоящей только из одного компонента. Просто потому, что не могут наработать второй.
По её словам, данная проблема является общемировой, поскольку перед правительствами всех столкнувшихся с пандемией стран встаёт задача обеспечить население нужным объёмом вакцины в достаточно короткий срок. Также Завидова обратила внимание на то, что в России проблема может быть усугублена тем, что национальный рынок могут пытаться закрыть от производителей зарубежных препаратов.
Она напомнила, что ранее производители «Спутника V»
Как считает гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, за время пандемии предприятия нарастили производство и противовирусных препаратов, и антибиотиков, а когда возникали «проблемы с субстанцией и поставкой оборудования, то эти вопросы мы максимально решили». По этой причине он уверен, что отечественная фармацевтическая отрасль сможет произвести необходимое количество вакцин, необходимых для выработки коллективного иммунитета.
Основной вопрос был в том, чтобы раскидать по площадкам. Я как раз общался на днях с руководителем научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова — у них вакцина, вероятно, с 1 февраля будет введена в оборот и зарегистрирована, а это большое подспорье и дополнительная производственная площадка. Всё, что необходимо, мы подготовили, поэтому я достаточно оптимистично смотрю на эти цифры [на то, что к концу года будет привито 60% россиян] и думаю, что они будут выполнены. Три российские вакцины, плюс есть уже соглашение по поводу китайской. И думаю, мы сможем произвести тот объём, который нужен для создания коллективного иммунитета.
Он добавил, что в России нет необходимости строить новые площадки для производства вакцин, хотя признал, что «всё оборудование для производства импортное». Однако его нехватки, по словам Дмитриева, в отрасли не ощущают, поскольку ситуация с доставкой, транспортировкой и логистикой стала значительно лучше, чем несколько месяцев назад, когда в марте 2020 года границы были полностью закрыты.
Напомним, в начале декабря 2020-го первыми в России доступ к вакцинам получили люди с самым высоким риском заражения — врачи, учителя и другие работники социальной сферы. Однако, как констатировал NEWS.ru, этот этап прививочной кампании провалился.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.