Не подсели на иглу: почему на вакцинацию россиян от СOVID-19 уйдут годы

С 18 января в России стартовала всеобщая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2. Глава Минпромторга Денис Мантуров обещает, что в стране нарастят производство вакцин, а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждает о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в январе в регионы поступит 2,1 млн доз, а фонд «Петербургская политика» составил рейтинг субъектов по доступности вакцины для рядовых граждан, согласно которому только на пяти территориях с этим нет проблем. NEWS.ru решил выяснить, что происходит с иммунизацией в регионах и потянет ли озвученные планы отечественная фармпромышленность. Выводы неутешительные: судя по всему, поголовная вакцинация в России — перспектива нескольких лет, а отнюдь не ближайшего времени.

Запланированные поставки

На массовый режим вакцинации от коронавируса с 18 января поручил перейти президент Владимир Путин на совещании с чиновниками правительства. До этого прививочная кампания распространялась в основном на определённые профессии, причём сколько человек в России получили вакцину, точно неизвестно . По данным Минздрава, в декабре было вакцинировано более 800 тысяч граждан (около 0,55%), а по состоянию на 17 января это число якобы возросло до 2 млн (1,36%).

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ведомства готовы перейти к более масштабной прививочной кампании, однако потребуются дополнительные консультации с субъектами. По её данным, согласно предварительному графику вакцинации, в I квартале этого года возможность привиться получат более 20 млн граждан, а до конца января в регионы поступит 2,1 млн доз.

Глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил те же цифры на первый месяц года, добавив , что «на февраль мы рассчитываем 5,7 млн доз направить и почти 9 млн — на март». Всего, по его словам, «в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале — 11 млн, на март запланировано 15 млн доз» вакцины «Спутник V». Всего это около 33 млн доз за I квартал года, что покрывает потребности 22,49% россиян, однако в гражданский оборот поступит только примерно 16,8 млн, которыми можно привить около 11,4% россиян. Это на порядок меньше 20 млн человек, о которых заявляла Татьяна Голикова.

Мантуров отметил, что в РФ препарат «Спутник V» производится на шести площадках, к которым скоро подключится ещё одна, а с начала февраля два предприятия будут выпускать вакцину «ЭпиВакКорона». Ранее министр обещал , что в январе в России планируется произвести не 2,1 млн, а 3,5 млн доз вакцины, в апреле — 18 млн. К июню производство «Спутника V» должно быть увеличено до 30 млн доз в месяц.

Чиновник также намекнул на проблемы производителей препарата из-за отсутствия необходимого для этих целей отечественного оборудования, в связи с чем пришлось договариваться с зарубежными поставщиками.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у Голиковой в январе пообещала, что в РФ в 2021 году от COVID-19 может быть привито 60% россиян, то есть не менее 88 млн человек. Это, по оценкам некоторых эпидемиологов, позволит сформировать коллективный иммунитет в стране. Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов предполагал , что такое возможно после вакцинации минимум 70 млн человек. А по словам завкафедрой Сеченовского университета Андрея Герасимова, для этого необходимо привить от 52% до 64% населения.

Предварительные исследования говорят о том, что доступ к вакцинации в РФ оставляет желать лучшего. Так, фонд «Петербургская политика» недавно составил рейтинг регионов по доступности вакцин для всех категорий граждан по состоянию на начало года. Как выяснилось, в 42 субъектах доступа к препаратам у населения нет. Например, в Башкирии, Иркутской, Калужской, Нижегородской, Саратовской областях, а также в Севастополе и Крыму в основном прививку получили учителя и медицинские работники, а для остальных категорий вакцинация начнётся в январе или позже. Лучше всего дела обстоят в Москве и Подмосковье, на Сахалине, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах.

sputnikvaccine.com

Региональный контекст

NEWS.ru решил изучить ситуацию в регионах, распределённых «Петербургской политикой» по разным категориям доступности вакцин, и выяснить, какой процент населения уже получил иммунитет от COVID-19 или получит в ближайшие месяцы.

В Москве привито 190 тысяч человек, или примерно 1,5% от общего числа жителей столицы. Петербург, ставший с начала пандемии городом с самой худшей в России ситуацией с заболеваемостью, как писал ранее NEWS.ru, столкнулся с дефицитом «Спутника V». При этом, по данным «Петербургской политики», Северная столица возглавила список регионов со средней доступностью препарата. По состоянию на 15 января там вакцинировано 22 349 человек (0,41% горожан), из них 3913 (0,07%) полностью закончили цикл вакцинации. Власти уверяют, что до конца января город должен получить 80 тысяч доз вакцины, что позволит обеспечить ей 1,48%.

На днях о проблеме с доступностью препарата стало известно в Екатеринбурге, где в одной из больниц посетители увидели объявление: «Нет вакцины. Проводится только повторная вакцинация». В оперативном штабе Свердловской области подтвердили , что в некоторых прививочных кабинетах действительно закончились дозы. Всего в регионе по состоянию на 18 января привито более 13 тысяч человек (0,3%). По словам губернатора Евгения Куйвашева, до конца января поступит 50–60 тысяч доз, что позволит охватить от 1,16% до 1,39%, а в феврале — не менее 200 тысяч (плюс ещё 4,64%).

Власти Татарстана опровергли утверждения «Петербургской политики» о том, что республика относится к субъектам с ограниченной доступностью препарата. Местный замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков уверяет , что дефицита вакцины нет. По его словам, в регион поступило «порядка 13 тысяч комплектов доз» (соответствует 0,33% населения республики), а привито по состоянию на 18 января 5178 человек (0,13%).

Новгородская область была отнесена к числу регионов с низкой доступностью вакцинации. Первую часть прививки там получили 827 человек (0,14%), вторую — 310 человек (0,05%), а всего по состоянию на 18 января в регион поступило 1942 дозы вакцины, что позволит обеспечить ей ещё 0,33% жителей субъекта.

Дагестан, который ещё в первую волну был одной из горячих точек на карте пандемии в России, в «Петербургской политике» отнесли к 42 проблемным субъектам. По состоянию на 11 января там привились всего 320 человек, или 0,01%. По данным республиканских властей, всего в субъекте имеется 8142 дозы, что покрывает 0,26% жителей. Какой объём препарата поступит в регион в ближайшие месяцы, неизвестно.

В Забайкалье на данный момент полностью вакцинированы около 400 жителей (0,04% от общего числа проживающих в крае), а первый укол сделала примерно тысяча человек (0,09%). Всего, как утверждают власти, в ближайшее время в регион поступят 17,5 тысячи доз, что покроет ещё 1,65% местного населения. Ранее чиновники обещали , что до конца февраля субъект получит 54 тысячи доз вакцины (5,1%).

В Воронежской области по два укола поставили 1686 гражданам, что составляет 0,07% от числа жителей региона, первичную вакцинацию прошли 3464 человека (0,15%). Всего по состоянию на 18 января в регион доставили около 38 тысяч комплектов вакцины от COVID-19 — они могут охватить 1,63% жителей, а до апреля власти обещают завезти 94,7 тысячи доз (4,07%).

Сложная ситуация, судя по всему, наблюдается в Архангельской области, где, по данным «Петербургской политики», к массовой вакцинации планировали приступить «не раньше февраля» (правда, об этом говорилось до того, как соответствующие мероприятия было решено начать по стране с 18 января). Там, по официальным данным, привито от коронавируса только 737 человек, или 0,06% от общего числа проживающих в Поморье, из них только 230 получили полный вакцинальный комплекс (0,02%). Всего в область поставлено 6542 дозы вакцины, что покрывает потребности 0,58% жителей субъекта. При этом ещё в декабре власти утверждали, что до конца I квартала 2021 года в регион привезут 15 тысяч доз препарата для примерно 1,32% местных жителей.

В соседней Республике Коми, которую «Петербургская политика» отнесла к числу субъектов с низкой доступностью вакцинации, пришлось приостановить запись на прививку из-за большого наплыва желающих. Региональный Минздрав утверждает, что субъект принял 4400 доз вакцины — они могут достаться лишь 0,54% местных жителей. По состоянию на 18 января там привиты 795 медицинских работников и граждан из группы риска (0,09%).

В Крыму массовая вакцинация, как утверждают местные чиновники, начнётся только в феврале. По состоянию на 18 января на полуострове 1742 местным жителям, или 0,09% от общего числа населения республики, сделали прививки, из которых почти 500 (0,03%) получили второй компонент. Ранее сообщалось, что данный субъект получит на три первых месяца 2021 года 84 тысячи доз препарата от COVID-19, что достаточно только для 4,39% от общего количества проживающих там людей.

В Приморский край по состоянию на 8 января поступило 400 доз вакцины, которыми можно обеспечить 0,02% жителей Дальневосточного региона. По данным местного Минздрава, до конца февраля в субъект будет доставлена новая партия препарата, которой будет достаточно для вакцинации 45 тысяч человек (2,37%).

Липецкая область до конца февраля получит около 50 тысяч доз вакцины (достаточно для иммунизации 4,39% жителей региона), а в январе туда поступило 16,9 тысячи доз (покрывает потребность 1,48% местного населения). По состоянию на 18 января в данном субъекте уже привиты 842 человека (0,07%).

В Новосибирской области находится Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который занимается разработкой вакцин от коронавируса, одна из которых — «ЭпиВакКорна» — зарегистрирована. По состоянию на 19 января в этом субъекте было привито 4194 человека, или 0,15% от общего количества проживающих там людей, из них 2030 жителей (0,07%) получили оба компонента вакцины. Всего в регион поступило 14 642 дозы (0,52%).

Около 0,2% жителей, или 4819 человек по состоянию на 18 января привито в Саратовской области. Всего в этот субъект поступили 9132 дозы вакцины, что покрывает 0,38% его жителей. До конца февраля в регион должно поступить более 130 тысяч доз, что достаточно для иммунизации 5,37% от общего числа местного населения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптимисты и пессимисты

После изучения региональной выборки можно предположить, что в самых передовых, согласно официальным данным, субъектах к концу I квартала будет привито немногим более 5%. По состоянию на середину января нигде, кроме Москвы, властям не удалось вакцинировать даже 1% жителей. В этой связи, как считает исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, прогнозы о 60% россиян, которые будут привиты в 2021 году, «сильно завышены, причём в десятки раз».

Она отмечает, что многие пытаются посчитать объёмы производимой вакцины, связать их с официальными прогнозами, а также отслеживать выпускаемые партии препарата, но если номера партий известны, то их объёмы «мы не знаем». Завидова приводит в пример расчёты экономиста Сергея Алексашенко, согласно которым при объявленной Минздравом цифре в 1 млн привитых в месяц потребуется примерно девять лет на то, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Масштабирование производства, особенно иммунобиологических продуктов, — это достаточно сложный процесс. В своё время даже президент озвучивал, что у нас с «железом» проблемы, то есть не хватает производственных мощностей. И если мы берём пример «Спутника V», то мы понимаем, что там возникла проблема с производством одного из двух компонентов — именно с масштабированием производства. Это косвенно подтверждается тем, что [производители] стали прорабатывать варианты «вакцины лайт», состоящей только из одного компонента. Просто потому, что не могут наработать второй. Светлана Завидова исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям

По её словам, данная проблема является общемировой, поскольку перед правительствами всех столкнувшихся с пандемией стран встаёт задача обеспечить население нужным объёмом вакцины в достаточно короткий срок. Также Завидова обратила внимание на то, что в России проблема может быть усугублена тем, что национальный рынок могут пытаться закрыть от производителей зарубежных препаратов.

Она напомнила, что ранее производители «Спутника V» вели переговоры с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, которая произвела свою вакцину от COVID-19. В частности, говорилось «о каком-то соглашении со „Спутником V“ в конце прошлого года, но после этого тишина». Также Завидова сказала, что «была надежда на регистрацию китайской вакцины », но в итоге этого не произошло. Несмотря на это, на днях глава Росздравнадзора Алла Самойлова не исключила , что в РФ могут быть зарегистрированы зарубежные прививки.

Как считает гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, за время пандемии предприятия нарастили производство и противовирусных препаратов, и антибиотиков, а когда возникали «проблемы с субстанцией и поставкой оборудования, то эти вопросы мы максимально решили». По этой причине он уверен, что отечественная фармацевтическая отрасль сможет произвести необходимое количество вакцин, необходимых для выработки коллективного иммунитета.

Основной вопрос был в том, чтобы раскидать по площадкам. Я как раз общался на днях с руководителем научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова — у них вакцина, вероятно, с 1 февраля будет введена в оборот и зарегистрирована, а это большое подспорье и дополнительная производственная площадка. Всё, что необходимо, мы подготовили, поэтому я достаточно оптимистично смотрю на эти цифры [на то, что к концу года будет привито 60% россиян] и думаю, что они будут выполнены. Три российские вакцины, плюс есть уже соглашение по поводу китайской. И думаю, мы сможем произвести тот объём, который нужен для создания коллективного иммунитета. Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей

Он добавил, что в России нет необходимости строить новые площадки для производства вакцин, хотя признал, что «всё оборудование для производства импортное». Однако его нехватки, по словам Дмитриева, в отрасли не ощущают, поскольку ситуация с доставкой, транспортировкой и логистикой стала значительно лучше, чем несколько месяцев назад, когда в марте 2020 года границы были полностью закрыты.

Напомним, в начале декабря 2020-го первыми в России доступ к вакцинам получили люди с самым высоким риском заражения — врачи, учителя и другие работники социальной сферы. Однако, как констатировал NEWS.ru, этот этап прививочной кампании провалился.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.