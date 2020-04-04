Текущая эпидемия и меры государства по установлению контроля над населением — буквальное воплощение фобий, на которых базируется субкультура так называемых выживальщиков. Само движение людей, которые на досуге готовятся к гипотетической катастрофе, обучаясь жить в трудных условиях и обращаться с огнестрельным оружием, а также делая запасы и убежища, пришло из США, где в своё время его подпитывали страхи перед ядерной войной. Сегодня оно довольно популярно и в России — судя по форумам и пабликам в соцсетях, к нему так или иначе близки тысячи наших сограждан. Далеко не все из них принимают игру всерьёз, но хватает и настоящих параноиков, как они сами себя не без иронии называют. В истории мы много раз видели, как ведёт себя апокалиптическая секта, когда конец света в назначенное время не наступает. Что же она будет делать, если долгожданное событие действительно приблизится? Об этом в материале NEWS.ru.

Однажды это случилось

Сегодня Рунет бурлит от рефлексии на происходящее в связи с глобальным распространением COVID-19 и действиями властей. Активнее других в этом участвуют те, кто на волне коллективных страхов нашего времени, да и в силу своего типа личности много лет ждал «чего-то подобного». Теперь, казалось бы, правда оказалась на их стороне, но готовность выживальщиков к кризису на практике нередко оборачивается комизмом или фонтаном конспирологии. Тем самым даже сейчас ставя под сомнение их поведенческую модель. Хотя не будем загадывать наперёд.

У меня проблема, мужики. Есть сестра с мамой. Я подготовлен к БП (эвфемизм, обозначающий предполагаемую катастрофу. — NEWS.ru). И вообще осознаю любое развитие событий. Морально, тактически. Но меня мои дамы вообще не слушаются. Всем всё пофиг. Считают меня за не далёкого человека. Уехали мы все в деревню от «короны». Но они через 3 дня поехали обратно в Москву. Я прям поругался с ними. Но они уехали. Теперь звонят мне забери нас отсюда (после ввода «режима самоизоляции». — NEWS.ru). А я не могу поехать. Так как со мной моя семья. А они уже заряженные могут быть. Как бороться с тем что тебя не слушают близкие женщины? — пишет пользователь в комментариях под видеозаписью на YouTube (орфография и пунктуация сохранены. — NEWS.ru).

В ролике популярный среди русских выживальщиков видеоблогер Prepper рассказывает о том, как обезопасить себя во время эпидемии нового коронавируса. Сам он — русский эмигрант в США, который ведёт для бывших соотечественников YouTube-канал с советами по действиям в кризисных ситуациях. Видео он опубликовал ещё 5 февраля, в нём Prepper посоветовал: в случае обострения не ждать гуманитарной помощи, а создать заранее запас продуктов минимум на два-три месяца. Находиться вне жилья, в том числе в городском транспорте, он предлагает в фильтре-респираторе, защитных очках, в идеале для подводного плавания, перчатках, защитном костюме, сшитом из мусорных пакетов. В отсутствие очков блогер рекомендует сделать защитный шлем из пятилитровой пластиковой бутылки. В доме он предлагает наглухо заклеить все воздуховоды, «по которым будет распространяться зараза».

Академия выживаниЯ/youtube.com

Далее под роликом идёт перекличка пользователей, которые сообщают о своей готовности к грядущим испытаниям. Комментарии выглядят, например, так: «У меня есть озк 1 комплект. гп 5 новый. гп 7к. Пмк 2 комплект. Советские летные очки озз 10. 1 шт. Бахилы от л 1 ещё 1 плащ озк. Противогаз гдзк 2 шт. Шмс от гп 5». Для справки, ОЗК — это Общевойсковой защитный комплект, предназначенный для предохранения бойца от химических и биологических угроз, а также от радиоактивной пыли.





Академия выживаниЯ/youtube.com

Другой видеоблог о выживании ведёт писатель-любитель, известный как Павел Дартс. Ещё 27 января, комментируя в нём распространение по миру COVID-19, он выразил довольно характерное для своей среды мнение, что вирус — «очередное» биологическое оружие США, направленное на Китай. Как ранее писал NEWS.ru, такие же заявления, граничащие с откровенной дезинформацией, в утвердительной форме делали за последнее время некоторые представители российской элиты.

Однако Павел Дартс пошёл в своих предположениях чуть дальше. Искусственное происхождение он усматривает и у эпидемий свиного гриппа, а также у лихорадки Эбола. Однако он не считает нынешнюю пандемию тем самым долгожданным апокалипсисом. По его словам, биологическое оружие эффективно, только когда идёт война с применением других, традиционных средств, а государство — объект нападения уже частично разрушено и не может обеспечивать карантин. Однако в сегодняшней ситуации он предрёк возможный дефицит продуктов в магазинах и призвал на всякий случай делать запасы.





16 марта в очередном ролике Дартс говорит уже, что новый коронавирус был спусковым крючком для искусственного провоцирования финансового кризиса. Сам же вирус, по его словам, «ничего особенного из себя не представляет и имеет низкую летальность и вирулентность». Своим подписчикам он порекомендовал «готовиться или молиться», успокоив, что в итоге всё будет хорошо. Но не все зрители канала разделяют его уверенность. В комментариях под этим видео встречаются и совсем оригинальные версии.

В общем коронавирус это предлог для гибридизации человека в другой вид. Конкретно заменят человека на шестую расу Рейвов. Потом их гибридизируют тоже. Конечная цель это превращение человека в муравья или же в инсектоида. Видимо в вакцинах при пандемии будут содержаться рептильно интексоидные днк <...>. Сейчас будут внедрять ДНК этих паразитов, чтобы мужчины при оплодотворении женщин, рождали новый гибридный гуманоидно-рептильный вид. Если доживете, сами все поймете, — уверен один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены. — NEWS.ru)

30 марта Павел Дартс опубликовал ещё одно видео, где снова озвучил теорию о том, что все проблемы человечества свалили на вирус, а в эпидемии «ничего страшного нету». Однако карантинные меры, принимаемые российскими властями, он одобрил и высмеял выживальщиков, которые «стремятся залезть в бункер, жить с фильтровентиляционной установкой и ходить в противогазе». Подытоживая, он предсказал, что по окончании текущего кризиса в России, по всей видимости, будет репрессирована оппозиция, что, по его мнению, «скорее хорошо», а бывшие менеджеры встанут за станки, «чтобы точить детали для оружия».

Рептилоид как барометр

Один из небольших пабликов «ВКонтакте», посвящённых теме выживания, пропагандирует альтернативные, другими словами, фантастические теории о власти мирового правительства, а также «допускает» существование «рептилоидов» — людей с генами рептилий, которые тайно управляют человечеством. По мнению основателей сообщества, коронавирус поможет выявить последних.

Среди рептилоидов, если они существуют, должен начаться настоящий мор — заболеваемость там будет 100% и летальность очень высокая. Отсюда наблюдение за эпидемией сможет как-то пролить свет на существование какой-то скрытой рептильной расы, так что следим за развитием событий, — пишет сообщество.

Сам COIVID-19 администратор страницы считает ответом планеты как живого организма на деятельность человека. По его теории, наслав на человечество болезнь, Земля собирается сократить численность населения до 1 млрд человек.

Встречаются в этой среде и другие оторванные от реальности фантазии. Так, на одном из форумов выживальщиков местный завсегдатай высказывает гипотезу, согласно которой власти узнали якобы о приближении к Земле астероида, который неизбежно столкнётся с планетой, а вирус придуман, чтобы под этим предлогом, «не сея панику», подготовить человечество к глобальной катастрофе. Кстати, среди других участников обсуждения у него нашлось немало сторонников.

Ещё один пользователь полагает, что люди, находящиеся на больничном карантине с подозрением на коронавирус, сбегают домой, потому что вирус ими управляет.

Подозреваю что вирус взял его под контроль и теперь носителю захочется принудительно и насильственно всех заражать, сначала это будут 20 человек в комнате на съемной хате, потом такие же балбесы где нибудь на стройке или в маршрутке, потом на улице, а когда носитель утратит активность, его тушку найдут и привезут обратно в институт, для препарирования и более глубокого исследования образовавшихся нейронных связей, — делится он страшными догадками (орфография и пунктуация сохранены. — NEWS.ru).

Некоторые выживальщики задаются и философскими вопросами: «Товарищи, если экономике хана, стоит ли начинать работу в понедельник? (перевели на удаленку вместо офиса)».

Выживать поближе к Кремлю

Вообще на интернет-форумах, посвящённых выживанию в кризисных условиях, большинство воспринимают происходящее без истерики и буднично обсуждают текущие новости. Более того, многие пользователи одобряют ограничительные меры властей либо считают их недостаточными, ставя в пример «китайскую дисциплину». И это при том, что в классической для выживальщиков теории локальной или глобальной катастрофы чуть ли не основная негативная роль уделяется государству и его попыткам, пользуясь кризисом, установить диктатуру. Стратегия же выживания подразумевает бегство из города с целью выбраться из-под административной «опеки», как правило, для этого заготавливается запасное жильё в глухой сельской местности.





Мне опять не понятно: если дело пахнет жареным! то что сопли жевать? Москву разделить на кварталы и как в Ухане, все заблокировать! никаких передвижений. ведь если глубинка заболеет, а там тоже власть и деньги имущие наблюдаются! они маханут поближе к медицине! и все — круг замкнулся! и чтобы стать настоящим выживальщиком! надо поближе к кремлю перебираться? — пишет один из участников такого форума (стилистка и орфография сохранены. — NEWS.ru).

Другой его единомышленник предлагает установить карантин в пределах МКАД и оцепить его военными. Он даже подсчитал, что для этого нужно всего 49 единиц лёгкой техники с экипажем и «отдельно 1089 огнемётчиков, чтоб стояли цепью через каждые 100 метров».

Выдвигаются фантастические предположения, что людей с подозрением на болезнь могут выявлять через прослушку телефонов по признакам сухого кашля и устанавливать их местонахождение с точностью до 10 метров для принудительной госпитализации.

Кашель в телефонных переговорах можно обнаруживать достаточно простыми алгоритмами. Анализируя телефонный трафик на предмет кашля, можно достаточно просто и технологично наблюдать масштабы и тенденции распространения эпидемии прямо в режиме реального времени, — сообщает автор идеи другим посетителям форума.

Однако самые решительные, да ещё и скептически настроенные по отношению к государству заявляют о готовности покинуть город при обострении ситуации — на внутреннем сленге это называется «вариант драпа».

«Жду тот самый момент, когда работу уже закрыли на карантин, а дороги ещё не перекрыли.

Правда опасаюсь, что работу могут и не закрыть. У нас пищевое производство — и знаете какие меры руководство приняло? Запретило телефоны и велело чаще руки мыть», — пишет 22 марта другой пользователь.

Среди ответов ему и его единомышленникам попадаются ироничные и взывающие к здравому смыслу: «Пока вирус не начал создавать зомби, бежать из Москвы глупо — медпомощь лучше, охрана правопорядка какая-никакая есть и будет, с продуктами и медикаментами тоже проблем меньше».

Некоторые выживальщики предлагают дождаться начала посевной кампании, чтобы сделать выводы о серьёзности положения, и если она пройдёт нормально, — расслабиться.

К слову, по данным ГИБДД, за первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву на автомобилях покинули более 850 тысяч человек. В основном они, разумеется, направились на дачи.

Гнёздышко для параноика

С другой стороны, в активных людях кризис мощно стимулирует коммерческое начало. Сообщество «ВКонтакте» под названием «Академия выживания», связанное с некоей одноимённой группой единомышленников, с 31 марта рекламирует продажу «места в отряде спасения», благодаря которому можно избежать последствия «краха цивилизации, который может произойти в любой момент». Стоит это всего 8888 рублей.





Академия выживаниЯ/vk.com

Самые высокие шансы на выживание будут у тех, кто окажется в сельской местности, подальше от крупных городов. Чтобы продержаться до момента, когда власти смогут справиться с последствиями, понадобятся независимый источник воды и энергии, несколько аккумуляторов, запас продовольствия и оружие для защиты от мародёров, — зазывает реклама.

Президент «Академии выживания» Дмитрий Колесников отказался подробно общаться с NEWS.ru, сославшись на то, что «не хочет сеять панику». Сам он, по собственным словам, сидит дома на карантине и считает, что «сейчас самое правильное — сидеть и не высовываться». Про присоединение к «Отряду спасения» он ничего не упомянул.





Кстати, на волне последних событий в Москве и Подмосковье резко увеличился спрос на строительство частных бункеров и других индивидуальных защитных сооружений. Сейчас эта специфическая сфера строительных услуг поставлена на поток. При том что удовольствие это очень недешёвое, очевидно, что позволить его себе может только человек, который не только имеет нужный доход или накопления, но и чрезвычайно озабочен возможными угрозами в перспективе. Иными словами, это «привилегированный выживальщик». По словам Данилы Андреева, основателя компании, которая занимается такими заказами, количество заявок увеличилось сразу в два-три раза.

В основном люди переживают не за то, что им прилетит коронавирус в окно, а то, что может получиться ситуация, в которой воцарится в какой-то момент анархия, хаос и паника, заражённых будет много и что будет ограничено количество ресурсов — продуктов, медикаментов и так далее. Соответственно, те наши клиенты, которые проживают за городом в коттеджных посёлках, в том числе и премиум-класса, у них по сути из защиты в доме только пластиковые окна установлены. И есть потребность в том, чтобы в случае какого-то социального взрыва обезопасить себя и свою семью. Данила Андреев глава компании «Спецгеопроект» глава компании «Спецгеопроект»

По его словам, бункер строится на глубине пяти метров, дело это долгое и дорогое — стоимость от 10 млн рублей. Помимо новых заказов, в фирму в последнее время обратились те, кто за последние 15–20 лет бункеры уже выстроил — они просят провести сервисное обслуживание: пополнить запасы, сменить фильтрующие элементы, резиновую фурнитуру дверей. Среди таких клиентов есть те, кто построил бункер в 2000 году, но лишь теперь решил, что сооружение скоро может понадобиться. При этом, говорит Андреев, если раньше в бункеры просили доставить костюмы химзащиты, то теперь спрос на респираторы и разные фильтрующие элементы.

Поскольку не все могут позволить себе бункер, некоторые просят сделать им в доме так называемую комнату безопасности. Её делают в любой части жилья и даже в офисе, сейчас же возрос спрос на монтаж таких убежищ именно в частных домах. В комнату вставляются бронестойкие двери, бронированные окна, бронеставни, специальная вентиляция, в том числе для поддержания жизнеобеспечения при пожаре. Внутри есть запас продуктов и биотуалет. Там же установлены датчики среды — по радиации и отравляющим веществам, также видеонаблюдение, сигнализация, зайти внутрь можно только по отпечатку пальца или скану сетчатки глаза.

Заказы, которые мы делали ещё в 2019 году — это была больше охрана от нападения при ограблении. То есть если какие-то злоумышленники ворвались в дом, семья закрылась в этом помещении, то сработали сигнализации, и далее их из этой комнаты не выкурить, не вытравить. Сейчас тенденция у заказчиков другая, сделать так, чтобы можно было просидеть в такой комнате как можно дольше. То есть люди думают, что могут быть перебои с продуктами и лекарствами и вдруг в какой-то момент власти потеряют контроль над ситуацией, — рассказывает Данила Андреев.

Стоит такая «комната безопасности» примерно — как однокомнатная квартира в областном центре, так что этот вариант тоже не каждому параноику по зубам.

Так, один из классических русских выживальщиков, ветеран МЧС Дмитрий Лычаков обходится без бункера и вообще считает, что готовиться к чему-то экстремальному уже поздно — надо было раньше.

Я рождён в СССР, и я впитал с молоком матери, что всегда дома нужно держать какие-то запасы обязательно. И не ограничиваться едой. У меня вот всегда лежало две коробки масок. У меня и респираторы есть, и противогазы. У меня есть запас медицинского спирта — лучший антисептик. Я охотник, оружие у меня есть. Есть у меня и фонари, и рыболовные снасти. Продуктов на всю жизнь не купишь. И они портятся. Как можно быть готовым к пандемии? Никто не ожидал. Нужно иметь хороший иммунитет, фрукты кушать и заниматься спортом — это первоочередное, — рассуждает он.

Лычков также не может понять запоздалого потребительского ажиотажа среди обывателей, побежавших делать запасы.

Магазины работают, продуктов полно, непонятно, зачем люди устраивали сметание с прилавков гречки и туалетной бумаги. Ладно гречка, но туалетная бумага? Когда русский человек всегда мог подтереть задницу бумажкой, газеткой, листочком, в конце концов. Все нагляделись на Европу и Америку, ладно те буржуи не могут подтереть задницу газеткой, но русские-то — неужели ничего с генами не передалось, этому я удивляюсь! — недоумевает он.

Делиться своими прогнозами о развитии ситуации в России на фоне эпидемии и экономического кризиса Лычков не стал, признавшись, что боится случайно попасть под новый закон об уголовной ответственности за так называемые фейки о чрезвычайных происшествиях, подписанный на днях президентом.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.