Грипп подковидник: ОРВИ создаёт проблемы на фоне коронавируса

В России за последние сутки выявили 14 231 новый случай заражения COVID-19, что стало абсолютным рекордом. Эта, мягко говоря, непростая ситуация осложняется очередным сезоном эпидемии гриппа. Таким «окном возможностей» не забывают воспользоваться фармкомпании, активно продающие новые «волшебные» лекарства от ОРВИ, коронавируса и от всего сразу. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.

Если хочешь быть здоров...

По состоянию на 14 октября COVID-19 в РФ заразились минимум 1,3 млн человек. С начала пандемии зафиксировано 23 205 летальных исходов, более миллиона человек выздоровели, 277 499 продолжают лечение. Тем временем с осенью пришёл и сезон ОРВИ — в стране уже зафиксировано 3,5 млн случаев. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в настоящий момент наблюдается рост заболеваемости гриппом, хотя пока уровень не превышает средних многолетних показателей. Министр уточнил, что заключены контракты более чем на 75 млн доз вакцины.

Вакцинация от гриппа идёт этапами. Мы хотим создать иммунную прослойку таким образом, чтобы весенний период был протектирован иммунитетом, и не допустить весеннего подъёма заболеваемости. Вакцинация будет продолжаться в течение 2,5–3 месяцев, — рассказал чиновник.

Мурашко добавил, что прививку сделали уже почти 35 млн человек, темпы вакцинации идут значительно быстрее по сравнению с прошлыми годами.

Тем не менее стационары нагрузили дополнительными обязанностями по тестированию на ОРВИ. В том числе это необходимо для того, чтобы не перегружать уже и так до предела наполненные больницы: никто не хочет, чтобы человека госпитализировали с подозрением на коронавирус из-за гриппа. Он может заразиться в больнице или просто отнять у докторов драгоценное время и дефицитные в пандемию койки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась ко всем россиянам с просьбой привиться от ОРВИ, в том числе из-за COVID-19. Кабмин выделил на приобретение вакцины от гриппа более 4 млрд рублей.

Грипп является коварным заболеванием. Тем более в этом году есть опасность, что он может объединиться с коронавирусом. Не хочу всех пугать, но лучше вовремя сделать прививку от гриппа, — сказала Попова.

Опасения Поповой по поводу запугивания, скорее всего, бессмысленны, поскольку россияне, и так обеспокоенные сообщениями о заражениях и смертях от коронавируса, вложили существенные инвестиции в фарминдустрию, выпускающую препараты против гриппа. Специализирующийся на фармацевтике Telegram-канал «Без рецепта» приводит итоги своего исследования (правда, без исходных данных), согласно которому за полгода граждане РФ потратили свыше 30 млрд рублей на средства от простуды и гриппа с недоказанной эффективностью.

Между тем в этот список не вошёл, например, «Триазавирин», однако на примере этого средства наглядно видна проблема с продажами якобы лекарств от гриппа, в особенности во время пандемии другой болезни. Это российский противовирусный препарат-иммуномодулятор семейства азолоазинов, зарегистрированный только в России. Его эффективность не доказана. На российский рынок это лекарство выпустил в 2014 году резидент «Сколково» — ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий».

В разработку «Триазавирина» в 2005 году были вложены десятки миллионов рублей из бюджета. При этом об исследованиях препарата, удовлетворяющих стандартам доказательной медицины, неизвестно. Тем не менее 23 января в СМИ появилась новость, что учёные Уральского университета (там же разработали препарат в советские годы) предложили испытать «Триазавирин» на предмет эффективности против COVID-19. О результатах этого исследования, как и о том, было ли оно проведено вообще, не сообщается. Однако это не помешало замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову выделить миллионы рублей на покупку препарата с завода «Медсинтез», также расположенного в том же регионе. В свою очередь это предприятие аффилировано с сыном местного депутата Александра Петрова. На фоне всего этого в региональной прессе публиковались статьи о том, что из аптек пропал «Триазавирин», который «обещали раздавать» для «профилактики» коронавируса.

Уколоться и забыться

Лекарств от ОРВИ нет. Как об этом говорит специалист по доказательной медицине, врач-терапевт Сергей Поляков, отношение к иммуномодуляторам в научной сфере однозначное: они не рекомендуются к применению для лечения.

Во-первых, на сегодня не существует клинических исследований, которые были бы проведены по золотым стандартам доказательной медицины и подтверждали, что применение иммуномодуляторов хоть как-то ускоряет выздоровление или тормозит развитие ОРВИ. Во-вторых, нет данных о фармакодинамике таких препаратов. То есть даже не описан механизм, как и на что они действуют, — объясняет Поляков.

Против гриппа эффективна только заранее сделанная прививка. Поэтому в Москве и других городах организуют мобильные пункты, где можно быстро и бесплатно привиться. В столице это уже сделали более 200 тысяч человек, в России — более 30 млн.

Что касается COVID-19, то остаётся ждать окончания третьей фазы испытаний отечественной вакцины «Спутник V». Также ранее Минздрав одобрил применение препарата «Арепливир». Однако даже это дорогостоящее лекарство вызвало скепсис у ряда экспертов. Так, по словам доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, в России препарат ещё не доказал эффективность, а результаты исследований в Японии были отрицательными.