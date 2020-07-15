Российские учёные бьются над созданием вакцины от COVID-19. Одно из лекарств, «Авифавир», одобренное отечественным Минздравом, может быть опасным для беременных женщин и их будущих детей. Другой вариант лечения коронавирусной инфекции предлагает создатель боевого отравляющего вещества «Новичок», которым пытались убить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Подробнее о том, как отечественные исследователи создают «фармакологический щит» от новой болезни — в материале NEWS.ru.

Без ручек и ножек

Министерство здравоохранения РФ 30 мая одобрило лекарство «Авифавир» как эффективное средство для борьбы с коронавирусом. Сообщалось, что это первый зарегистрированный такой препарат.

Как сообщил NEWS.ru вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн, «Авифавир» — это синтезированный в России японский препарат «Фавипиравир». Данное лекарство, по его мнению, несёт угрозу.

Этот препарат очень опасен для беременных женщин. Можно провести параллели с лекарством «Талимид», выпущенным в начале 1960-х. Это было очень хорошее снотворное для беременных. Но в какой-то момент заметили, что слишком часто рождаются дети без ручек и ножек. Был страшный скандал. Здесь похожие свойства. Анатолий Альштейн вирусолог вирусолог

Тем не менее, по словам эксперта, нельзя сказать, что Минздрав рискует и необдуманно себя ведёт, так как о побочных эффектах ведомству известно.

В конце концов, «Талимид» применяют и сейчас, только не дают беременным женщинам. Если не ошибаюсь, для лечения проказы применяют. Поэтому и «Авифавир» можно принимать, только не беременным женщинам, — объяснил вирусолог.

Альштейн рассказывает, что «Авифавир», а точнее его оригинал «Фавипиравир», пытались применять за рубежом для лечения гриппа. Однако результат «был так себе».

В Японии и Китае лекарство применяли для борьбы с COVID-19, вроде был положительный эффект, но единого мнения на этот счёт не выработано. Наши вроде как пришли к ещё более положительным результатам. Но это лекарство не панацея, оно не производит переворот. В Японии его тоже испытывают. Тут нужно понять, насколько долгий это процесс. Кстати, в России чаще всего так не делают — мы в повседневной ситуации используем западные лекарства с уверенностью, что там всё довели до ума, — говорит Альштейн.

Однако в отечественной фармакологии свет клином не сошёлся на «Авифавире». В стране ведётся разработка и других лекарств. Одна из самых необычных предложена профессором, доктором химических наук Леонидом Ринком, который известен, в первую очередь, как один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок». Химикат приобрёл известность после того, как его в марте 2018 года применили в британском городе Солсбери против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Предположительно, за покушением стояли российские спецслужбы, хотя Москва всячески пытается открещиваться от причастности к инциденту.

В начале нулевых Ринк работал в структурах Минздрава над лекарством от проказы. Он с другими специалистами внедрял и улучшал препарат «Диуцифон», который стимулирует иммунную защиту организма и подавляет деятельность патогенных микроорганизмов. Таким образом, вещество действует не против определённого вируса, а против всего вредного и лишнего в организме.

Алексей Майшев/РИА Новости

Профессор утверждает , что он доработал «Диуцифон», устранив главный недостаток — плохую растворимость в воде. Теперь лекарство хорошо растворяется в ней, а значит, и в плазме крови. Учёный уверен, что препарат нужно использовать в борьбе против COVID-19.

Мы имеем версию препарата <...> с гораздо более эффективным способом «доставки» его в организм. Никаких больше «горячих» уколов. Иммунизация плазмофорезом с отделением плазмы проводится за четыре часа. Приёмом капельного раствора под язык — примерно за неделю, — рассказывал ранее Ринк.

Учёный также отмечал, что новую версию лекарства уже применяли на добровольцах «в медицинских центрах, по всем правилам и с расписками».

На коронавирусных больных ещё не применяли. Просто не успели. Всё закрыто. А новый препарат ещё не зарегистрирован... Это нужно сделать. И эту работу надо активировать уже сейчас. Во время пандемии же реально вопрос жизни или смерти. Мы получаем водорастворимый продукт в небольшом количестве, но этого мало, — добавил Ринк.

Средство, предлагаемое учёным, подверглось достаточно острой критике в прессе. По мнению достаточно большого числа исследователей, иммуномодуляция, которая стимулируется при употреблении «Диуцифона», в принципе не работает, особенно в случае вирусных респираторных заболеваний, как COVID-19. Об этом, в частности, говорил эксперт-эпидемиолог и специалист в области доказательной медицины Виктор Власов.

Доказательств эффективности иммуномодуляторов не существует. Что это, практически все, бездействующие лекарства в лучшем случае, в худшем случае они приносят вред. Медицинская наука имеет достаточно средств для того, чтобы подавить иммунитет, — комментировал Власов.

Панацеи нет

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор Анатолий Альштейн объяснил NEWS.ru, что новые лекарства всегда очень трудно запустить. В связи с этим в ход идут уже существующие разработки, из которых пытаются создать действенные препараты.

В основном, когда возникает ситуация, как у нас с пандемией, берут старые лекарства, о которых знают, что они при похожем течении болезни помогают, и пытаются довести их до ума. Я не знаю о лекарстве, которое бы сейчас разрабатывали «с нуля», — говорит Альштейн.

По словам эксперта, американцы получили достоверные положительные результаты с препаратом «Ремдесивир». Он прошёл в том числе испытание двойным слепым методом. Однако, как и другие средства, это не панацея.

Добавим, в настоящее время Минздравом одобрено три лекарства от коронавируса. Помимо «Авифавира», им стали «Коронавир» и «Арепливир». У всех трёх одно и то же действующее вещество — фавипиравир. Также в Сеченовском университете в Москве и в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ведётся работа над созданием вакцины против COVID-19. Испытания вакцины проводятся на военных.

Как писал NEWS.ru, недавно вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Специалисты же называют такой прогноз чересчур оптимистичным. Несмотря на активную разработку десятков соответствующих препаратов в стране, «на вооружение» примут лишь единицы. На исследование созданных средств требуется время. Одна из причин — способность COVID-19 ухудшать течение заболевания у человека, привитого некачественной вакциной.