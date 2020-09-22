Налог на болезнь: почему цена нового препарата от COVID-19 выше, чем МРОТ

Выпускаемые в России аналоги японского препарата от коронавируса будут стоить в отечественных аптеках либо выше, либо чуть ниже официально установленного властями минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 12 130 рублей. Учитывая упавшие на фоне пандемии и без того низкие доходы россиян, доступность лекарств в условиях прогнозируемой второй волны пандемии вызывает сомнения. Эксперты полагают, что стоимость российских препаратов может быть завышена, и призывают вмешаться в ситуацию антимонопольную службу. NEWS.ru решил выяснить, чем известны производители российских лекарств от COVID-19 и насколько обоснованной является их ценовая политика.

Скорая рыночная помощь

Препарат от коронавируса «Арепливир», который производит группа компаний «Промомед», стоит в аптеках от 12 320 рублей за упаковку из 40 таблеток. В июне его зарегистрировало входящее в группу компаний «Промомед» ООО «Промомед Рус», учредителем которого является кипрская фирма Promomed Holdings (Cyprus) Limited. По словам исполнительного директора саранского предприятия «Биохимик», также входящего в ГК «Промомед», Дмитрия Земскова, завод готов производить до 1 млн упаковок в месяц (за указанный период это должно принести компании выручку в 12 млрд рублей). Он заявлял, что данного объёма достаточно, чтобы закрыть потребность России в препарате.

Другое лекарство — «Коронавир» — обойдётся в 11 550 рублей за 50 таблеток. Его производителем стала группа компаний «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика, чьё состояние с 2017 года, по данным Forbes, выросло с $900 млн до $2,1 млрд. В 2017 году он продал 10% своей корпорации японской торговой организации Mitsui & Co.

По данным одного из сервисов заказа лекарств, в аптеках Московского региона препараты реализуются ещё дороже. Так, «Арепливир» продаётся по ценам от 12 320 до 18 600 рублей, а «Коронавир» — по 17 700 рублей.

Скрин aptekamos.ru

Скрин aptekamos.ru

Производители этих лекарств утверждают, что якобы им удалось совершить прорыв в лечении COVID-19, однако и «Арепливир», и «Коронавир» являются дженериками зарегистрированного ещё в 2014 году в Японии действующего вещества под названием фавипиравир. То есть отечественные лекарства созданы на основе запатентованного препарата и схожи по воздействию на организм, но отличаются химической формулой. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, именно «Фавипиравир», а не его российские аналоги, которые ведомство разрешило применять амбулаторно в РФ, включат в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

Как рассказывал NEWS.ru вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн, «Фавипиравир» ранее пытались применять за рубежом для лечения гриппа, но результат «был так себе». В июле «Коммерсант» писал , что японское лекарство оказалось не слишком эффективным. Институт здоровья Fujita провёл клинические исследования «Фавипиравира» на 89 пациентах, в результате убедительных доказательств пользы препарата не нашли. Но в разработку его аналога в РФ вложили сотни миллионов рублей. В итоге в компании «Промомед» объявили, что высокая эффективность при лечении COVID-19 доказана на практике . В «Р-Фарм» со ссылкой на результаты проведённых исследований сообщали , что применение «Коронавира» на ранней стадии COVID-19 «позволяет минимизировать и практически свести к нулю вероятность развития требующих госпитализации осложнений».

Представители фармакологической отрасли попытались объяснить, что высокая цена на препараты от коронавируса — это якобы норма, обусловленная особенностями рынка. Так, бизнесмен Николай Беспалов считает, что сегодня спрос на такие лекарства очень высокий и их стоимость вряд ли может быть невысокой, «учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении».

Глава ГК «Промомед» Андрей Младенцев добавил, что цена лекарства на розничном рынке не может быть ниже стоимости, по которой препарат поставляется в больницы.

У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась, — говорит топ-менеджер.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в интервью NEWS.ru заявил, что вопрос доступности препарата связан с системой страхового покрытия. А ценообразование, по его словам, складывается из разработки препарата, составляющей львиную долю стоимости, и производства.

То, что современный препарат не может стоить три копейки — это однозначно. Доступность должна определяться не ценой, а системой покрытия, как во всём мире. Либо это страховые покрытия, как у нас пытаются это сделать по системе лекарственного страхования, либо гранты и так далее. Современный препарат дорогой — это биотехнологии. Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей

Миллиардер Алексей Репик заявлял на сайте своей корпорации, что её задача «заключается в том, чтобы доказавший свою эффективность препарат был доступен для каждого нуждающегося в нём пациента вне зависимости от того, проходит ли он лечение в стационаре или изолирован дома».

Софья Сандурская/АГН «Москва»

По мнению политолога Глеба Кузнецова, цены на российские препараты от COVID-19 завышены в несколько раз по сравнению с аналогами из других стран. На своей странице в Facebook эксперт признался , что у него «глаза на лоб, если честно, полезли» после того, как он ознакомился с рядом мнений по этому поводу.

Цена в 12 тысяч в рознице и 15 с гаком примерно в госзакупке за 40 таблеток — это абсолютно беспримерный случай неадекватных, неземных масштабов алчности и стремления переложить деньги в карманы людей, которые даже не удосуживаются привести для той самой алчности хоть какие-то основания. Фармотрасль — не институт благородных девиц, конечно, но это уже дальше некуда, — считает Кузнецов.

Политолог обратил внимание на ряд моментов, свидетельствующих о том, что цены на лекарство завышены. Во-первых, молекула японского дженерика, на основе которого созданы российские препараты, не защищена патентом и, соответственно, отечественным производителям она досталась бесплатно.

Во-вторых, значительные деньги якобы сэкономили на исследованиях, считает Глеб Кузнецов. Он напомнил, что ещё весной этого года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) «заявлял, что так как в Японии уже давным-давно всё провели и все знают о безопасности (она сомнительна, но не суть в данном случае), это даёт возможность сильно ускорить и удешевить появление российского аналога».

В-третьих, в разработки якобы инвестированы деньги из РФПИ, то есть, как полагает политолог, «уместно говорить о том, что препарат создан не для того, чтобы тупо заработать, а с привлечением государственных средств в общественно полезных целях».

В-четвёртых, «молекула простая и очень знакомая химикам и производителям». В связи с этим сложностей в её производстве нет.

Если совсем грубо, то это старый добрый противотуберкулёзный «Пиразинамид» (150 рублей за 100 таблеток по 500 мг) с добавлением атома фтора на шестую позицию в пиразиновом ароматическом кольце. Собственно, эта простота и позволяет неограниченно производить препарат на советских заводах по производству старых советских грошовых препаратов вроде «Пиразинамида» или фторхинолонов первых поколений (типа «Ципрофлоксацина» за 50 рублей за 10 таблеток), — подчёркивает Кузнецов.

Он пояснил, что японский препарат крайне ограниченно применяется «на родине» и не зарегистрирован ни в США, ни в странах Европы. Для свободного производства и торговли остаются, по мнению политолога, Китай, Индия, Бангладеш и другие страны Азии, а также, возможно, Латинской Америки и Африки. Отечественные лекарства, как считает Кузнецов, конкурируют в основном с индийскими аналогами, производимыми корпорациями Dr. Reddy’s, Glenmark и Sun Pharma.

На индийском рынке для индийского пациента одна таблетка 200 мг стоит от 30 рублей на наши деньги у Sun Pharma и до 100 рублей у Dr. Reddy’s, который почти индийский Novartis (вторая по величине в мире фармкомпания с дислокацией в Швейцарии. — NEWS.ru). Это при 300 с лишним рублях в российской рознице за таблетку отечественного препарата (и сильно больше в госзакупках). За рубеж индусы продают дороже — что есть, то есть. Но даже на премиальном без кавычек японском рынке гленмарковская таблетка стоит дешевле, чем произведённая в России российским производителем для внутреннего потребления, — отмечает Кузнецов.

Он говорит, что происходящее — это «новое и абсолютно невиданное по масштабу» явление, которое должно быть «остановлено».

Загадка цены

NEWS.ru обратился в «Промомед» и «Р-Фарм», попытавшись выяснить, на чём основаны цены на препараты от COVID-19, но там не смогли оперативно ответить на запросы редакции.

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Журналист Павел Пряников считает, что государство должно вмешаться в регулирование цен на дорогостоящие лекарства. Он полагает, что в данном вопросе недорабатывают надзорные и контролирующие органы.

В такой период, когда наблюдается практически чрезвычайная ситуация, нужно регулировать предельную наценку себестоимости, за это должно взяться государство в лице Федеральной антимонопольной службы. К тому же в разгар эпидемии Госдума принимала закон о пределе наценки лекарств. Помните, все обсуждали предельные наценки на маски? Кого-то заставляли снизить цены в аптеках. Что касается лекарств, то пусть компания-производитель выставит все расчёты, раскроет себестоимость. Если окажется себестоимость 8 тысяч, то они не могут дешевле 10–12 тысяч продавать, а если окажется 500 рублей, то это другое дело. Нужно, чтобы этот препарат включили в добровольное и обязательное медицинское страхование, то есть необходим комплекс законодательных мер и мер контроля. Общественность тоже должна на это давить. Мне кажется, ФАС и Счётная палата совсем недорабатывают в этом вопросе. Павел Пряников публицист публицист

Экономист Василий Колташов предположил, что в высокой цене на лекарства может быть заложена «компенсация расходов на разработку препарата и весьма значительная премия для владельца технологии». Однако с точки зрения общественных интересов и здоровья людей «цена неподъёмная для огромного количества граждан».

Существует два принципиально разных экономических взгляда на медицину. Первый — это неолиберальный. Он гласит, что это всё бизнес, сможете продать по 12 тысяч — молодцы, сможете продать по 120 тысяч — ещё бОльшие молодцы. Этот принцип нашёл наибольшее отражение в американской медицине: безумно высокие цены на лекарства и медуслуги, национальной системы здравоохранения не существует. Второй взгляд — это социально-классический. Он гласит, что здоровье людей превыше всего, что существуют такие проблемы для общества, как эпидемии, и здесь не может быть высокой цены вообще, в том числе коммерциализации процесса борьбы с опасными болезнями. Если государство начнёт покупать этот препарат, то расходы будут значительными. Либо это будут госзакупки, то есть государство примет эту цену, обеспечив огромную прибыль владельцам и производителям препарата. Либо государство рассмотрит вопрос изучения цены, из чего она складывается. И это самый неудобный вопрос для фармацевтических компаний. Потому что они могут списать на эту цену все свои расходы на свете и показать, что они ещё и в убытке оказались. Не обращать внимания на такую цену на лекарство невозможно. И необходима проверка, насколько обоснованна цена. Я уверен, что она необоснованна. Если речь идёт о каких-то крупных издержках, то государство может поставить вопрос о том, чтобы их компенсировать, а препарат продавать по низкой цене и сделать его не собственностью отдельной компании, а так, чтобы значительная часть технологии была государственной. Фармкомпании избалованы фантастическими сверхприбылями, у них очень много денег. И, конечно, они используют свои лоббистские возможности, с помощью которых проверка покажет, что цена обоснованна, и платить надо будет соответственно. Сейчас начинается борьба интересов, и, выставляя препарат по такой цене, производители рассчитывают по такой цене его и продавать, и поставлять клиникам. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

Группа компаний

По мнению эксперта, принципиально важным вопросом является то, где производилась разработка препарата. Если работы велись в государственных учреждениях и при вложениях государства, то цена должна быть пересмотрена. Данная ситуация, уверен Колташов, «ставит вопрос о пересмотре всей политики интеллектуальной собственности и патентного права в современном мире».

Общественно важные препараты не могут быть у кого-то в собственности и обеспечивать сверхдоход. Здесь должна быть свобода копирования и производства другими предприятиями с сохранением какой-то выгоды создателю, но без монопольных прав. В Южной Африке, например, самостоятельно производятся аналоги препаратов против ВИЧ, и никаких выплат правообладателям не делают. Это происходит потому, что там стоит вопрос жизни и смерти большого количества людей, — подчёркивает Колташов.

Возвращаясь к ситуации в России, он не исключил, что «интересы чиновников среднего звена могут совпадать с интересами фармкомпаний и в формате откатов, и в формате помощи дружественному бизнесу, где работают дети и родственники».

Что известно о производителях

Представители «Р-Фарм» и «Промомеда» фигурировали в уголовном деле зампредседателя фонда «Сколково» Анастасии Алексеевой, ранее занимавшей пост сотрудницы у Аркадия Дворковича, когда тот был вице-премьером, а затем у главы Минфина и тоже вице-премьера Антона Силуанова (из кабмина её якобы уволили за передачу прессе внутренней документации). По версии следствия, чиновница получила более 4 млн рублей в виде билетов и путёвок на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские каникулы того же года в Доминикану. Также по уголовному делу проходили Максим Якушкин (в 2014–2017 годах он был руководителем ООО «Промомед Рус», а на момент задержания — директором по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ», учреждённого той же кипрской компанией, что и предыдущее предприятие) и советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко. Оба они оставались на свободе в связи с «деятельным раскаянием и признанием вины», а отрицавшая вину Алексеева в феврале отправилась в СИЗО. Тогда же суд арестовал гражданина США Джина Спектора, который, по версии следствия, передал средства чиновнице на отдых от Белоножко и Якушкина. Спектор является уроженцем Ленинграда и, по некоторым данным, создателем запатентованного в России препарата от онкологических заболеваний. Ранее он занимал пост председателя совета директоров компании «Медполимер». На момент ареста американец советского происхождения трудился директором по развитию бизнеса в компании «ХимРар», которая вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) считается разработчиком ещё одного запатентованного в РФ препарата от коронавируса — «Авифавира», так же как и остальные российские лекарства от COVID-19 являющегося дженериком фавипиравира.

Группа компаний

По некоторым данным, уголовное преследование Алексеевой, Спектора, Белоножко и Якушкина связано с лоббированием интересов фармацевтических корпораций на российском рынке. Взятка сотруднице правительства якобы предназначалась за содействие во внесении препаратов в список лекарств , подлежащих предметно-количественному учёту.

Загадочная история произошла на входящем в ГК «Промомед» саранском заводе «Биохимик», который должен производить лекарство от коронавируса «Арепливир». Как писало издание Daily Storm, предприятие решило заняться импортозамещением антибиотика «Ванкомицина», пообещав полностью покрыть потребности российского рынка и подписав в 2016 году соответствующее соглашение с правительством Мордовии. В феврале 2018 года в СМИ появились сообщения, что глава Минздрава Вероника Скворцова дала старт первому в России промышленному производству (полного цикла) «Ванкомицина» в Саранске, но спустя более двух лет с того времени препарат в списке производимой предприятием продукции не появился.

О другом скандальном эпизоде, связанном с саранским «Биохимиком», говорил авторам антикоррупционного YouTube-канала «Движение» акционер и бывший гендиректор завода Денис Швецов. В 2018 году он сообщил , что из Китая через Германию на предприятие поставили 1,5 тонны сибутрамина — так называется вещество, входящее в состав препарата от ожирения «Редуксин», одного из наиболее популярных продуктов «Промомеда». Его производит ООО «Промомед ДМ», с которым связан сайт о препарате. Во многих странах мира, в том числе в Китае и США, сибутрамин запрещён из-за случаев зависимости, смертей от инсультов и инфарктов, суицидов, а также развития истерического невроза. В России его можно использовать по рецепту врача, хотя само это средство включено в список сильнодействующих веществ, составленный кабмином.

Если из этого произведён лекарственный препарат, это нонсенс. Если они это направили в какое-то другое производство, я об этом не знаю, — говорил Швецов.

После серии репортажей о «Биохимике» журналисты «Движения» стали требовать от надзорных органов вмешательства в ситуацию и расследования обстоятельств попадания сибутрамина на предприятие, но реакции якобы не последовало .

Группа компаний

В конце 2018 года Дениса Швецова задержали и отправили в СИЗО по уголовному делу о растрате, а в июне этого года он получил два года колонии. Бизнесмена обвинили в отчуждении принадлежащего предприятию автомобиля Renault Logan. По версии следствия, глава завода подал в бухгалтерию предприятия фиктивные документы о ДТП, после которого машина якобы не подлежала восстановлению. После того как автомобиль списали с баланса «Биохимика», Швецов продал его за 200 тысяч рублей. Позднее он якобы продал предприятию собственный Mersedes-Benz по завышенной цене в 3,5 млн рублей. Незадолго до сделки машина попала в аварию и оценивалась в 2,7 млн рублей. Также предпринимателю инкриминировали найм в штат предприятия тренера сборной России по гольфу Валерия Тупикова, который занимал должность инструктора по спорту с годовой зарплатой 1,3 млн рублей. В реальности, как считало следствие, он не проводил занятия с рабочими и никогда не был в Саранске.

Как отмечали в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Швецов не признавал вины. По некоторым данным, причиной уголовного дела стал корпоративный конфликт экс-гендиректора «Биохимика» с его основным бенефициаром Петром Белым, с которым он также ведёт споры в арбитражном суде. По словам Швецова, окружение Белого на предприятии в Саранске составляют выходцы из силовых ведомств, а сам он является председателем совета директоров фармацевтической компании «Промомед», недавно он рекламировал в эфире телеканала «Россия 1» препарат «Арепливир».

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.