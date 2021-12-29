ФАС выявила нарушение закона тремя металлургическими компаниями

В действиях Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК), Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и «Северстали» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила ряд нарушений антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства. Данные компании установили монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат. Для внутреннего рынка они были выше, чем на экспорте.

После всестороннего изучения обстоятельств дела, доказательств и доводов, представленных всеми участниками дела, комиссия пришла к выводу, что с января 2021 года ПАО «Северсталь», ПАО «ММК», ПАО «НЛМК» установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны, — говорится в сообщении.

Глава ведомства Максим Шaскольский ранее заявил, что штрафы, которые ФАС может назначить компаниям «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат» и «Магнитогорский металлургический комбинат» после расследования дела о возможном поддержании монопольно высокой цены на горячекатаный прокат, могут удивить рынок.

Речь идёт о трёх разных делах, возбуждённых весной 2021 года в отношении трёх компаний. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы. В худшем случае будет наложен штраф, который может составить 15% выручки от реализации продукции.

Ранее сообщалось, что ФАС раскрыла картельный сговор с участием АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие „Стройтехцентр“», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо». Они поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой примерно в 2,7 млрд рублей. Им грозят оборотные штрафы.