Придите и отмывайте: в чужой монастырь со своими деньгами

Правительство внесло в Госдуму законопроект о выведении религиозных организаций и связанных с ними структур из-под действия законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Соответствующий документ за подписью премьера Михаила Мишустина зарегистрирован в нижней палате 17 ноября. Согласно пояснительной записке, поправки предложены «в связи с низкими рисками» возможной преступной деятельности со стороны компаний, производящих и продающих предметы религиозных предприятий. Однако, как следует из той же записки, в законопроекте речь идёт о вообще всех юридических лицах, где единственным учредителем являются религиозные организации, а также о самих церковных общинах.

«Пересвета» нет, осадок остался

Нормативы против отмывания средств, из-под действия которых выводят религиозные организации, предусматривают следующее: банки, страховые и лизинговые компании должны особым образом отслеживать операции юрлиц на сумму свыше 600 тыс. рублей и сделки с недвижимостью, если цена объекта превышает 3 млн рублей.

Кроме того, закон о противодействии легализации средств и финансированию терроризма определяет, что под него подпадают все сделки вне зависимости от суммы, если хотя бы по одной из участвующих в них сторон есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Далее в законе прописаны обязанности организации, на которую возложен контроль, — по письменному запросу контролирующего органа идентифицировать личность клиента, а также выгодоприобретателя от сделки, не позднее следующего дня докладывать в уполномоченный орган о проведённой операции, подлежащей контролю, и о любой другой сделке. При этом необязательной считается идентификация клиента, если сумма сделки составляет менее 30 тыс. рублей или 15 тыс. рублей — при обмене наличной валюты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бросается в глаза противоречие формулировок законопроекта с официальной точкой зрения правоохранительных органов на то, что такое терроризм. Так, самой активной средой для террористической деятельности в России является как раз религиозная — исламские радикалы. К примеру, российские власти запретили и признали террористическим международное мусульманское движение Хизб ут-Тахрир и целый ряд локальных джихадистских группировок. Понятно, что в законе имеются в виду официально зарегистрированные в Минюсте религиозные организации. Но, к примеру, Церковь последнего завета, также известная как «Община Виссариона», разгромленная ФСБ в Сибири, до недавнего времени регистрацию имела — правда, в сентябре прокуратура обратилась в суд с иском о её отзыве. Большинство наблюдателей сходятся на том, что поправки вносятся прицельно под Русскую православную церковь — крупнейший хозяйствующий субъект в Российской Федерации.

В связи с предложенным правительством нововведением в первую очередь вспоминается банк «Пересвет», аффилированный с РПЦ. Митрополит Кирилл, вошедший в совет директоров, отмечал, что главная цель банка — оказывать «содействие Русской православной церкви в её коммерческой, благотворительной и общественной деятельности». В 2017 году в учреждении выявили недостачу на 103,6 млрд рублей. Президент банка Александр Швец бежал за границу, а санация обнаружила хищение ещё 330 млн рублей через подконтрольную банку фирму. Газета «Наша версия» писала , что крупнейшим заёмщиком был российско-украинский бизнесмен Лянур Ислямов, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и владелец телеканала ATR. В России против него возбуждено несколько уголовных дел — Ислямов известен как один из организаторов блокады Крыма и спонсор украинских добровольческих батальонов для борьбы за возвращение Крыма в состав Украины. Напомним, власти России ряд таких добровольческих объединений считают террористическими организациями.

Тут, правда, надо отметить, что банк «Пересвет» под освобождение от антиотмывочных ограничений не попадает — структурам Московского патриархата в нём принадлежало официально 44% капитала, кроме того, были другие крупные акционеры вроде ОАО «Мосприватизация». Несмотря на это, в прессе за ним закрепилась устойчивая характеристика «банк РПЦ».

Что касается коммерческой деятельности, то уже на 2000 год она приносила РПЦ около 55% всех доходов, рассказывал тогда в интервью архиепископ Климент. В дальнейшем высокопоставленные клирики эту тему старались обходить стороной.

РПЦ получала доход от инвестиций в импорт иномарок, строительство, ресторанный и гостиничный бизнес, в оптовую и розничную торговлю, сельское хозяйство и производство продуктов, а также в банковский сектор. В сферу хозяйствования РПЦ входят лекарства, ювелирные украшения, сдача конференц-залов в аренду, писали «Ведомости», а также сельское хозяйство и рынок ритуальных услуг. Патриархия является совладельцем ЗАО «Православная ритуальная служба»: сейчас компания закрыта, однако действует учреждённая ею «дочка» — ОАО «Ритуальная православная служба». По оценкам РБК на 2016 год, подконтрольные РПЦ коммерческие предприятия приносили около 600 млн рублей в год, стоимость активов приближалась к 2,3 млрд рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Неформальные отношения»

Эти поправки будто бы специально придуманы врагами церкви, так как вызовут у населения только раздражение, уверен религиовед Сергей Филатов, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

У РПЦ это крайне авторитарная система, и финансовые отношения внутри церкви абсолютно не прозрачны, что приводит к обогащению некоторых и нищете других, к непонятному использованию денег. Это приводит к шикарной жизни некоторой части духовенства, которые сидят на финансовых потоках. Это вызывает озлобление у провинциального небогатого народа. Это ужасный законопроект, вредный обществу и в большей степени вредный церкви, попытка морального разложения церкви. И такое разложение может быть в любой сфере, если не следить за финансовыми потоками. Эти поправки — результат сильного лоббирования. Потому что в других отраслях у нас ужесточается законодательство, а РПЦ — канал, где можно отмывать и сохранять деньги. И нечистые на руку люди, с одной стороны, хотят сохранить этот канал, а с другой — до сих пор сохраняется идеализированное детское представление о церкви — что духовенство не будет заниматься мошенничеством. Бизнес и чиновники, которые вкладывают деньги в РПЦ в виде пожертвований и потом получают откаты, этими поправками решили себя обезопасить. Сергей Филатов религиовед, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН религиовед, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский согласен с тем, что связанные с Русской православной церковью структуры — удобная тихая гавань для сомнительных финансовых операций, в том числе проводимых в интересах аффилированных с государством высокопоставленных фигур. Этим, по его словам, можно объяснить последнюю инициативу.

РПЦ, на мой взгляд, становится одной из крупнейших обнальных институций наравне с сектором ритуальных услуг. Потому что там оборот нелегальных денег только по Москве — десятки миллиардов рублей, а по стране это сотни миллиардов. В РПЦ та же ситуация — они располагают огромным количеством, десятками миллиардов наличных денег, которые совершенно спокойно можно инвестировать. Дополнительно незаконно обогащаясь, получая навар 10–15% и более от суммы. Механика процесса очень проста. Вы можете оформлять пожертвования на счета приходов или храмов, а взамен будете получать за вычетом комиссии наличные деньги. Такая институция как оптовые рынки по сравнению с похоронным бизнесом и РПЦ — вообще не идут ни в какое сравнение. Хотя у оптовых рынков оборот серьёзный, но существенно меньше по сравнению с церковью. У нас церковь, к несчастью, превратилась в торговцев, которых Иисус призывал выгнать из храмов. Достаточно вспомнить громкое дело табачного митрополита в 90-х. Безакцизные, беспошлинные поставки табака, алкоголя и так далее, которые были разрешены церкви наравне с некоторыми организациями, например, с ветеранами-афганцами, спортивными федерациями. Но у спортсменов, афганцев эти привилегии давно отобрали. А вот у церкви они остались. Мне непонятно, на каком основании РПЦ выводят из-под налогового и таможенного мониторингового контроля за использованием наличных. Я полагаю, что здесь как раз проявляется неформальное отношение первых лиц церкви с первыми лицами государства. А это уже и есть коррупция. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

Объясняя причины принятия поправок, Кричевский ссылается на общую неуверенность РПЦ в политической стабильности в России и сохранности своего положения. Ожидая возможный в будущем транзит власти, церковь, по его мнению, пытается зацементировать свои позиции и получить максимум, пока это возможно. Власть, в свою очередь, отдаёт, по всей видимости, указания идти навстречу церковной верхушке, видя в РПЦ инструмент поддержания стабильности, «ногу российской государственности», считает Кричевский. Однако, по мнению эксперта, думать так — большая ошибка.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.