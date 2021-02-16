Довольство без оптимизма: адвокаты о решении ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отреагировал на жалобы неонацистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осуждённых за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Суд в Страсбурге признал несправедливым приговор российской Фемиды. NEWS.ru узнал подробности этой истории и выяснил, что может последовать за данным решением.

Отправят в Верховный суд

16 февраля ЕСПЧ признал судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис несправедливым, так как, по мнению судей, присяжные заседатели, вынесшие фигурантам обвинительный вердикт, были предвзятыми. Теперь, согласно процедуре, дело должны ещё раз рассмотреть в Верховном суде РФ.

Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Преступление было совершено по мотивам политической ненависти — Маркелов работал в «Московском правозащитном центре», представлял в суде интересы обвинителей полковника Юрия Буданова, беспричинно убившего и изнасиловавшего чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву, а также был вовлечён в другие резонансные процессы. Например, защищал от произвола местных чиновников руководительницу «Комитета солдатских матерей» во Владимире, представлял интересы потерпевших в уголовном деле по массовому избиению силовиками жителей города Благовещенска в Башкортостане (общее число официально зарегистрированных потерпевших — 342 человека), занимался расследованием массовых зачисток оппозиционных выступлений в Калмыкии в сентябре 2004 года. Кроме того, погибший являлся инициатором обжалования секретных приказов МВД, в соответствии с которыми применяется практика фильтрации и введения силовыми структурами чрезвычайных мер, а также защищал интересы пострадавших от уголовных дел, возбуждённых Госнаркоконтролем.

Правозащитная деятельность адвоката казалась Тихонову и Хасис, причастных к неонацистскому подполью, неприемлемой. Как установило следствие, Тихонов решил убить Маркелова (Бабурова была застрелена как случайный свидетель) по совету его друга и ультраправого деятеля Ильи Горячева, вместе с которым они создали Боевую организацию русских националистов (БОРН), которая причастна к нескольким резонансным убийствам.

В июле 2015 года Горячев получил пожизненный срок за организацию ряда убийств, создание экстремистского сообщества и незаконное хранение оружия. В нулевые годы возглавлял подконтрольную Кремлю националистическую организацию «Русский образ» и якобы координировал свою деятельность с бывшим первым замглавы администрации президента Владиславом Сурковым. После лишения последнего высокой должности в Кремле ряд экспертов не исключали, что дело против Горячева может быть политическим и даже ставили под сомнение существование БОРН.

Так или иначе, но Никита Тихонов получил пожизненный срок за убийство Маркелова и Бабуровой, а Хасис — 18 лет тюрьмы. Ранее их дело уже доходило до Верховного суда, который не внёс каких-то значительных корректив. Теперь, однако, он будет рассматривать дело повторно.

«То, что нужно»

Евгения Хасис Руслан Кривобок/РИА Новости

Адвокат Евгении Хасис Дмитрий Аграновский рассказал NEWS.ru, что не знакомился подробно с решением ЕСПЧ, так как оно пока опубликовано на французском языке. Тем не менее он признаётся, что очень доволен происходящим.

Это как раз то, что нам было нужно. Я всегда говорил, что Тихонов и Хасис невиновны. Напомню, что вердикт им вынесли присяжные при разделении голосов семь на пять, уже после замены старшины в коллегии. А шесть на шесть — это уже оправдательный приговор. То, что сейчас некоторые СМИ пишут о том, что «оправдали неонацистов Тихонова и Хасис» — это недопустимо. Меня решение устраивает, а какие будут правовые последствия, мы увидим. Дмитрий Аграновский адвокат адвокат

Говоря о невиновности, он отметил, что имеет в виду в первую очередь свою подзащитную Евгению Хасис (Тихонов давал интервью , где не скрывал, что стоит за убийствами).

Станислав Маркелов был со мной хорошо знаком. То, что с ним произошло, было для меня потерей, так как когда-то давно мы были в хороших приятельских отношениях. И если бы я...ну, нет, адвокат должен защищать всех. Мне всегда казалось, ещё с самого начала, что преступление совершил профессионал — подойти, убить с двух выстрелов двух человек, выбросить пистолет и уехать на метро. Я как-то стрелял из пистолета и совсем не преуспел в этом. Повторюсь, тут, как мне кажется, работал профессионал, — рассказывает Аграновский.

Адвокат рассказывает, что ещё не успел пообщаться ни с доверительницей, ни с её родственниками. По его мнению, предсказать, какое решение теперь примет Верховный суд, очень сложно.

Ни я, ни Васильев (Александр Васильев — адвокат Тихонова. — NEWS.ru) не решаем вопросы политики, только права. Не хотелось бы, чтобы это решение представляли в стиле «мы победили Россию». Это всего-навсего один из эффективных элементов защиты. Решения ЕСПЧ — часть российской правовой системы, как неоднократно объяснял Верховный суд, — говорит Аграновский.

Адвокат Александр Васильев признаётся, что также доволен решением ЕСПЧ, однако не может дать прогноз, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

Гадать, что теперь решит Верховный суд России, — вещь неблагодарная. Он уже не раз показывал, что для него нет ничего невозможного, — заявил Васильев.

По его словам, статистика рассмотрения подобных случаев в Верховном суде «не слишком внушает оптимизм стороне защиты».

Россия против

Единственным, кто голосовал против вердикта ЕСПЧ, был судья от России Дмитрий Дедов. В этой связи и Васильев, и Аграновский заявили, что не видят в этом ничего примечательного. В своем особом мнении представитель Москвы в Страсбургском суде, в частности, высказался на тему присяжных, которых в ЕСПЧ посчитали лишёнными беспристрастности. Дедов заявил, что нет причин применять к народным заседателям такие же или более строгие критерии, чем те, которые распространяются на профессиональных судей.

Мне кажется странным и неприемлемым, что присяжные не могут обсуждать между собой во время перерыва дело, которое они должны знать — им разрешено это делать только во время официальных обсуждений — или читать статьи по делу, опубликованные в газетах или Интернете. Это требование должно быть ограничено только запретом присяжным заседателям умышленно искать новые доказательства, которые не были представлены в суде, — говорится в особом мнении судьи.

Бывший адвокат Пётр Казаков в беседе с NEWS.ru признался, что ЕСПЧ не нужный в России институт, хоть и понимает, что его точка зрения не в тренде.

ЕСПЧ интересуется политизированными делами. Когда я, например, общался с подававшими туда иски из Чечни, они говорили, что их дела рассматривали очень быстро. Когда же я занимался не политизированными, а обычными делами, мои иски рассматривали очень долго, а когда до них доходила очередь, толку особого не было. Тот же Верховный суд один раз по решению ЕСПЧ пересмотрел дело, исправил формальные нарушения, допущенные при первом рассмотрении, и вынес тот же вердикт. Петр Казаков адвокат адвокат

Казаков также не смог дать прогноз по результату будущего рассмотрения дела Хасис и Тихонова, но при этом отметил, что времена, когда отечественный суд пристально внимал и слушал ЕСПЧ, прошли. Сейчас первоочередное значение российского суда даже закреплено в Конституции.