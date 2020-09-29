Арестованный бизнесмен Быков пожаловался на кражу 6 млн руб. с его счетов

https://static.news.ru/photo/b411de2a-0300-11eb-ae05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Находящийся под стражей по обвинению в организации убийства двух человек и руководстве преступной группировкой красноярский бизнесмен Анатолий Быков заявил, что с его банковских счетов пропало более 6 млн рублей.

Ранее его адвокат сообщал, что неизвестные похитили у Быкова миллион рублей, когда его телефон с доступом к банковским транзакциям находится у следователей.

Я назову [сумму], украли более шести миллионов. При том, что телефон мой находился в следственном управлении. Кто это сделал? Это пусть следствие разбирается. Я думаю, там не без участия банка. <...> Я бы порекомендовал вернуть всё, — приводит ТАСС слова арестованного.

Как утверждал защитник предпринимателя, когда его подзащитный находился в СИЗО, с его счетов 20-21 июля были сделаны несколько банковских переводов. Затем эти деньги обналичивались в Москве. Заявление о краже было передано в региональный главк МВД.

Как ранее сообщал NEWS.ru, следствие предъявило арестованному бизнесмену из Красноярска Анатолию Быкову окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, предприниматель заказал убийство двух жителей Красноярска. Бизнесмен был задержан 7 мая и затем арестован. Следствие подозревает Быкова в убийстве двух человек — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — в июле 1994 года. Они якобы хотели устроить взрыв на пути следования машины, в которой ехал предприниматель.

Как писал NEWS.ru ранее, Анатолия Быкова подозревают в организации ещё одного убийства. Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении предпринимателя нового уголовного дела.