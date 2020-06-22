Участник арт-группы «Война» и учредитель издания «Медиазона» Пётр Верзилов стал свидетелем по делу о «массовых беспорядках», которые, по мнению силовиков, имели место во время мирных протестов в Москве летом 2019 года. На данный момент он административно задержан после инцидента с неизвестным молодым человеком, который дал повод обвинить активиста в мелком хулиганстве. По версии сторонников, правоохранители пытаются изолировать Верзилова на период проведения в Москве парада Победы, во время репетиции которого тот якобы планировал осуществить эпатажную акцию. Сам задержанный такое намерение полностью отрицает. Вызывает сомнение и целесообразность активизации следственных действий по уголовному делу, столь раздражающему значительную часть российского общества, для сиюминутной цели — временной нейтрализации одного оппозиционера. Тем более, что для этого достаточно того же административного ареста. О том, от чего зависит, станет ли Верзилов из свидетеля подозреваемым, и чем это может обернуться для его издания, — в материале NEWS.ru.

Ни одного фигуранта

Находясь в зале Мещанского суда, рассматривавшего его административное дело, Пётр Верзилов рассказал журналистам, что отмечает «беспрецедентную по абсурду и накалу» координацию Следственного комитета и других ведомств при его задержании. Он напомнил, что постановления о следственных действиях подписаны генералом Габдуллиным — по его словам, «одним из самых главных по политическим делам в России». Всё, что произошло с ним позже, включая административное задержание, он назвал лишь последствием и «желанием создать дополнительные проблемы».

Сложно судить, хотят ли Верзилова подвести под уголовное дело. То, что сейчас происходит, это сложнопрогнозируемый процесс, — рассказал в разговоре с NEWS.ru адвокат Верзилова Леонид Соловьёв. — Дело о массовых беспорядках не имеет ни одного фигуранта. За целый год не нашли ни одного человека, которого могли бы в этом обвинить.

Соловьёв считает, что преследование его подзащитного инициировано Рустамом Габдуллиным из Следственного комитета, генерал-майором юстиции. Он возглавлял следствие по «московскому делу», до этого занимался «болотным делом», а также «делом 26 марта», возбуждённым в связи с протестами в 2017 году, начавшимися после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон».

Возбуждение или невозбуждение уголовного дела против Верзилова зависит от его желания и политических возможностей. Поэтому предугадать развитие истории или даже оценить риски я не могу. На мой взгляд, Габдуллин выбрал Верзилова только для того, чтобы показать, что работает. Верзилов — один из немногих [оппозиционных] публичных людей, которых по этому делу не привлекали. Возможно, что его выбрали для предоставления справки «наверх»: вот, смотрите, есть такой Верзилов, встречался с президентом Эстонии, такой вот оппозиционер, — говорит Соловьёв.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов рассказал NEWS.ru, что, если делу против издателя дадут ход, это повлияет на работу редакции, но не остановит её работу. По его словам, если Верзилов не сможет больше выполнять прежние функции в «Медиазоне», это повлечёт, «в первую очередь, коммуникационные потери» и в целом нанесёт удар по изданию.

Будут нарушены распределение обязанностей и рабочий процесс. Если такие проблемы возникнут, мы их, конечно, решим, но это будет определённый дискомфорт, — рассказал он.

Отметим, что издание в последние годы финансируется из регулярных частных пожертвований и в этом отношении не зависит от издателя.

Утренний визит

Алсу Менибаева/NEWS.ru Алсу Менибаева/NEWS.ru

Петра Верзилова задержали около семи утра в воскресенье 21 июня. Процессом руководили сотрудники Следственного комитета, которые вызвали СОБР, чтобы выбить дверь в квартире, — сам Верзилов после звонка силовиков не открыл. В оперативных действиях, по словам соседей, участвовали от десяти до 20 человек. Около 13 часов местонахождение активиста не было известно, сообщала «Медиазона».

В середине того же дня полиция и СК в количестве около 15 человек пришли с обыском в московскую арт-галерею AРT4. По словам директора организации Игоря Маркина, постановления о следственных действиях он не видел. В АРТ4 ранее проходили выставки группы «Война», в которую входит Пётр Верзилов. Также силовики пришли в квартиру и к самому Маркину, выломав дверь. При обысках были изъяты электронные носители.

Позднее выяснилось, что Верзилова допрашивали в СК в качестве свидетеля по статьям 212 и 318 УК (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти) в связи с «московским делом» — протестами, прошедшими в столице летом 2019 года. Разрешение на следственные действия было подписано всё тем же Рустамом Габдуллиным. От дачи показаний Верзилов отказался, позже он рассказал СМИ, что его спрашивали о всё тех же московских протестах, источниках финансирования его деятельности, связях с Алексеем Навальным, а также о его времяпрепровождении в Эстонии, где он был последние два месяца. В частности, ему показывали совместное фото с президентом этой страны из Instagram активиста. В разговоре с «Коммерсантом» , задержанный пояснил, что в августе прошлого года он был на встрече президента прибалтийской страны с деятелями культуры.

Верзилов добавил, что, по словам следователей, они действуют по распоряжению должностных лиц «очень высокого уровня». При этом, судя по содержанию допроса, ему потенциально инкриминируется руководящая роль в массовых беспорядках 27 июля 2019 года, хотя в это время он работал вожатым в эстонском детском лагере «Камчатка».

По предположению СМИ, задержание Петра Верзилова связано с акцией, которую он якобы планировал провести во время репетиции парада Победы в Москве. Неназванный знакомый активиста рассказал «Русской службе Би-би-си» , что молодой человек собирался встать перед танком и таким образом повторить кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь, где неизвестный преградил путь танковой колонне во время подавления студенческих протестов. Источник издания заявил, что автором идеи был именно он. Изначально они планировали провести акцию 14 июня и для этого даже сняли номер в отеле недалеко от Пушкинской площади. Но в назначенный день репетиция проходила без техники. Позже собеседник «Би-би-си», посоветовавшись с юристами, решил отказаться от участия в акции, однако не исключает, что Верзилов решил провести её в одиночку. Сам учредитель «Медиазоны» полностью отрицает, что собирался воплотить в жизнь подобную акцию.

Я не стеснялся бы, если б это было так, но я ничего не собирался делать, — заявил он в суде. — Понятно, что у каких-то генералов могли возникнуть в головах разные безумные версии, но чёткой причины здесь нет. Возможно, они пытаются перед двумя ключевыми датами 24 июня и 1 июля (парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию. — NEWS.ru) создать дополнительное давление на общество и сказать — не пытайтесь сейчас активничать, мы будем звать генерала Габдуллина, и он будет выламывать двери ваших квартир и проводить обыски относительно митингов, которые были год назад.

Алсу Менибаева/NEWS.ru

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов предполагает, что разговоры о таких планах, которые могли вестись в окружении Верзилова, сами по себе спровоцировали силовиков на активные действия.

По поводу акции я ничего не знаю. Думаю, с учётом того, что Пётр сказал СМИ, ничего он не готовил. Я могу допустить — исключительно в формате рассуждений — может быть, тот анонимный знакомый Петра, который сказал СМИ о якобы планируемой акции, сам её готовил, потом отказался, а силовики предположили, что Петя готовит акцию. Повторюсь — это рассуждения, фактов у меня нет, — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

До того, как стали известны подробности допроса, канал РЕН ТВ успел заявить , что Верзилова задержали из-за публикации «фотографии, сопровождающейся подписью с цитатой из песни украинского исполнителя и сторонника Майдана, неоднократно позволявшего себе высказывания экстремистских призывов в адрес России». Источник информации телеканал не называет. Предположительно, речь идёт о сториз в Instagram-аккаунте активиста, где он выложил кадры с репетиции парада Победы вместе с цитатой из запрещённой в РФ песни украинского исполнителя Захара Мая.

После допроса Верзилова отвезли в ОВД «Мещанское», на выходе из которого он столкнулся с молодым человеком — предположительно, провокатором — и снова был задержан, на этот раз за «мелкое хулиганство», что предусматривает административный арест сроком до 15 суток. На ночь он был оставлен в полиции в ожидании суда, который начался во второй половине дня 22 июня.