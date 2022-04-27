Стала известна новая дата запуска приложения «Россграм» Сооснователь «Россграма» Зобов заявил, что соцсеть заработает в июне-июле

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Соцсеть «Россграм», запуск которой планировался в марте, заработает в июне-июле 2022 года. О новой дате старта проекта NEWS.ru сообщил сооснователь и совладелец приложения Александр Зобов. По его словам, запуск отечественного аналога Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) был отложен разработчиками из-за хакерских атак, с помощью которых злоумышленники «пытались обрушить серверы».

1 марта я опубликовал пост на личной странице в соцсетях о том, что наша команда работает над «Россграмом». В последующие несколько дней информацию о нашей инициативе опубликовали практически все известные СМИ мира. Мы с партнёрами не ожидали такого ажиотажа: уже в первые два дня о желании зарегистрироваться на ресурсе заявили более 90 тысяч пользователей, — рассказал Зобов.

Одновременно c заявками на регистрацию, по его словам, на «Россграм» обрушилось огромное количество хакерских атак. Зобов подчеркнул, что «хакеры создавали параллельные сайты и мошеннические приложения, пытаясь обрушить серверы». Цель злоумышленников, считает он, сделать так, чтобы «Россграмм» «ушёл, не открывшись, чтобы в России не появилось отечественного аналога Instagram».

Поэтому мы и отложили открытие, чтобы максимально обезопасить от хакеров наши серверы, а также личные данные пользователей. Запуск первой версии планируем в июне-июле, назвать более точную дату я пока не готов, — сообщил Зобов.

Сооснователь «Росграмма» заверил, что руководство приложения стремится «как можно раньше запустить базовую версию, не в наших интересах затягивать запуск».

Ранее сообщалось, что приложение «Россграм» не заработало в России в конце марта, как того ожидали. Сеть планировали запустить 28 марта в 12:40 сначала для партнёров (СМИ, спонсоры, инвесторы), затем для блогеров и в апреле — для остальных пользователей.