Сайт Avito вновь стал доступен Сайт Avito восстановлен после второго за месяц сбоя

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Крупнейшую в России онлайн-платформу объявлений Avito восстановили после второго за месяц масштабного сбоя. Страница сайта непродолжительное время массово выдавала сообщения об ошибке в десктопной версии. При этом мобильное приложение продолжало работать в штатном режиме.

Ранее в работе площадки произошёл аналогичный сбой. Вечером 14 мая у пользователей перестали открываться как сайт, так и приложение Avito. При попытке входа появлялось уведомление об «ошибке 502».

Позже в пресс-службе компании сообщили, что причиной проблем с доступом к сайту стали технические неполадки у провайдера. При этом отмечалось, что сбой не был связан с внешними атаками.

Сайт объявлений Avito является самой популярной онлайн-платформой объявлений в РФ. Ежедневная её аудитория составляет порядка 22 млн человек. Общее количество объявлений там в настоящее время превышает 90 млн.