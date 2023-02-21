Классическую версию игры Angry Birds удалят из Google Play

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Компания Rovio Entertainment 23 февраля удалит из Google Play классическую версию игры Angry Birds, сообщили разработчики в своем Twitter. При этом если игру загрузят на устройство до удаления, она продолжит работать. В App Store игра останется, но под другим названием — Red’s First Flight.

Мы понимаем, что это печальная новость для многих фанатов, а также для команды, которая усердно работала над тем, чтобы воплотить Rovio Classics Angry Birds в реальность. Мы чрезвычайно благодарны фанатам Angry Birds, которые проявили свою любовь к бренду и этой игре. Мы надеемся, что фанаты смогут и дальше привносить эту страсть в наши игры, — заявили в компании.

Разработчики пояснили, что такое решение принято по экономическим причинам: популярность игры негативно отражается на рейтингах более новых игр Rovio Entertainment.

Игра Angry Birds завоевала популярность среди геймеров в 2009 году. Суть игры заключалась в том, что пользователю нужно стрелять из рогатки птицами по врагам — зеленым свиньям. Те прячутся в различных зданиях и строениях. Птицы разламывали жилища свиней, а уровень считался пройденным после уничтожения всех свиней на местности.

Персонажи игры становились героями мультсериалов и даже полнометражного мультфильма. В 2019 году картина о злых птицах режиссёра Туропа Ван Ормана собрала за одни выходные 231,8 миллиона рублей.