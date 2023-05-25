Появились подробности увольнения Долгова после интервью с Пригожиным Канал «Телега Online» сообщил, что рабочий контракт Долгова истек до интервью с Пригожиным

Фото: vk.com/kongenial

Журналист Константин Долгов

Журналист Константин Долгов планировал покинуть проект «Телега Online» еще до интервью с бизнесменом Евгением Пригожиным, контракт с ним истек 16 апреля, сообщил представитель канала, комментируя видеообращение Долгова, в котором тот обвинил проект в его неожиданном увольнении сразу же после выхода интервью с предпринимателем. В качестве доказательства канал опубликовал текст договора об оказании услуг и скриншот из рабочего чата, в котором журналист 7 мая благодарит коллег за хорошую работу.

Отмечается, что после 16 апреля Долгов продолжал работу в составе редакции, поскольку отрабатывал пропущенные ранее смены.

Редакция также сочла неуместным обвинения журналиста в предвзятости и ангажированности редакционной политики. Подчеркивается, что он и его коллеги-журналисты в прямых эфирах могли говорить на любые темы и редакция проекта никогда не ограничивала их в выражении собственного мнения.

Наш контракт с ним закончился в апреле и продлевать его Костя отказался ввиду некой тревожности на фоне текущих событий. <...> Странно, что свой уход Костя решил оформить в самых ярких красках, зачем-то сыграв роль «жертвы». Что ж, в некоторой степени понимаем его решение — как говорится, все пиар, кроме некролога, — сообщил представитель «Телеги Online».

Ранее Долгов сообщил, что его уволили из проекта «Телега Online» за недавнее интервью с Пригожиным. В своем Telegram-канале он пояснил, что на следующий день после выхода интервью старший продюсер стрим-шоу сообщил ему, что проект больше не нуждается в услугах журналиста. Долгов уточнил, что его увольнение последовало после «звонка сверху».

Пригожин в разговоре с NEWS.ru предложил владельцам проекта «Телега Online», уволившим журналиста Константина Долгова после интервью с бизнесменом, попробовать закрыть рот ему. Он отметил, что знает об увольнении Долгова и обещал помочь ему.