Главред The New Times переехала из России в США Главред The New Times Альбац заявила о переезде из России в США из-за возможного ареста

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац

Главный редактор и учредитель журнала The New Times Евгения Альбац (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) уехала из России в США, испугавшись ареста, об этом она сообщила в своем YouTube-канале. Она напомнила, что на нее было заведено четыре административных дела за фейки о спецоперации РФ на Украине. При этом Альбац не пояснила, за что именно ее должны арестовать.

Вы меня спрашиваете, почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу. Потому что у меня уже было четыре «административки», меня объявили иностранным агентом и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста, — сказала Альбац.

Она добавила что перед отъездом советовалась с оппозиционером Алексеем Навальным, который поддержал ее решение. Теперь, по ее словам, она будет преподавать в Нью-Йоркском университете.

Ранее на Альбац были составлены четыре административных протокола. В Роскомнадзоре заявили, что на сайте The New Times публиковались недостоверные данные о ходе специальной операции РФ на Украине. Ведомство напомнило, что законодательство о СМИ «не допускает злоупотребление свободой массовой информации» и предусматривает административную ответственность за подобного рода нарушения «даже в случае удаления редакцией СМИ таких материалов».