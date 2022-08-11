Хакеры Killnet взломали сайт сейма Латвии Хакеры группировки Killnet взломали сайт сейма Латвии, объявившего Россию «поддерживающей терроризм»

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Хакеры российской группировки Killnet объявили в Telegram о взломе сайта сейма Латвии, решившего признать Россию «страной, поддерживающей терроризм». Они обнародовали скриншот интернет-ресурса с сообщением о невозможности получить к нему доступ.

Сейм Латвии — мы Killnet, официально признаем Вас кучей дерьма, — говорится в комментарии к публикации.

11 августа сейм Латвии принял заявление о признании действий РФ на Украине терроризмом, а саму Россию признал государством, поддерживающим терроризм. В заявлении, опубликованном на сайте сейма, странам Евросоюза предлагается немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.

Ранее хакеры Killnet опубликовали данные внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые на Украину. Огласке преданы данные сотен работников компании, в частности их имена, адреса электронной почты, подразделения, где они трудятся, а также телефоны и фотографии.