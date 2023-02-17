Егора Крида и 14 блогеров могут наказать за рекламу онлайн-казино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Крид, архивное фото

Певец Егор Крид, блогеры Гусейн Гасанов и Юрий Хованский, стример Андрей Mellstroy Бурим и еще 11 знаменитостей могут стать фигурантами уголовного дела по обвинению в рекламе онлайн-казино, наркошопов и фейковых финансовых курсов. Список составила «Лига безопасного интернета», его в рамках круглого стола в Общественной палате огласила глава организации Екатерина Мизулина.

В перечень медиалиц также вошли Вячеслав Леонтьев, Николай Лебедев (Некоглай), Александр Парадеев, Наталья Бердникова, Иван Шурпатов, Алексей Деревяшкин (Koreshzy), Константин Смоляр, Артур Нерчук, Роман Мокривский, Александр Зубарев и Илья Давыдов (Мэддисон).

Мизулина упомянула, что аудитория блогеров приближается к количеству телезрителей крупных каналов. При этом штрафы, предусмотренные законом, «ничтожно малы» в сравнении с прибылью. По мнению Мизулиной, блогеры зарабатывают 120–200 млн рублей на подобной рекламе.

Граждане серьезно обеспокоены распространением незаконной рекламы онлайн-казино и азартных игр. Многие блогеры создают отдельные Telegram-каналы под рекламу казино, куда перегоняют свою аудиторию, чтобы не получить бан в основной соцсети. У каждого из них есть своя уникальная реферальная ссылка, по которой они получают 50% от проигранных денег своей аудитории. Реклама происходит с использованием психологических методов: я сам играю, вы тоже можете заработать, — сказала глава «Лиги безопасного интернета».

Ранее стало известно, что на блогера Некоглая завели уголовное дело по статье о клевете и угрозах в отношении Екатерины Мизулиной. Она заявила, что таким образом блогер пытался оказать на нее давление из-за позиции по факту дискредитации ВС РФ.