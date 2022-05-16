Врач объяснила, что делать при ожоге борщевиком Врач Мухина посоветовала промыть рану водой при ожоге борщевиком

Ожоги борщевиком / Фото shutterstock.com

Если человек обжёгся борщевиком, нужно промывать поражённый участок в течение 3–5 минут проточной водой, заявила врач Марият Мухина. После этого, по её словам, следует наложить на место ожога стерильную повязку и следить, чтобы на рану 48 часов не попадал свет, пишет «Слово и Дело».

Когда вы направляетесь в зону борщевика, нужно иметь с собой воду. При ожоге необходимо обильно промыть участок проточной водой в течение 3–5 минут. То есть не получится промыть рану где-то в огороде в умывальнике. Далее накладываем стерильную повязку и 48 часов следим, чтобы на место раны не попадали прямые солнечные лучи, — отметила Мухина.

Она подчеркнула, что сок борщевика содержит в себе светочувствительный токсин фуранокумарин. При попадании на кожу он увеличивает чувствительность клеток к солнечным лучам. По её словам, на солнце токсин борщевика становится гораздо более опасным. Мухина порекомендовала обратиться к врачу, если на коже уже появились пузыри от ожога.

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