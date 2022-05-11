Визажист рассказала о трендах косметики в летнем сезоне Визажист Дитятовская посоветовала отказаться от праймеров в летний сезон

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В летний сезон россиянки могут отказаться от использования праймеров, плотных тональных кремов и нестойкой косметики для глаз, посоветовала визажист Мария Дитятовская. По её мнению, правильно подобранная уходовая косметика может заменить специальную основу для макияжа, пишет «Газета.Ru».

Правильно подобранный уход заменит специальные основы для макияжа — хорошо увлажнённая и отшелушенная кожа будет прекрасной базой для нанесения тона. Если более привычным для вас является использование кремовых средств, то можно посмотреть в сторону более лёгких текстур — флюидов и BB-кремов, — отметила Дитятовская.

По её словам, флюиды и BB-кремы можно заменить на минеральную пудру, которая избавит от блеска и скроет небольшие покраснения на лице. Визажист считает, что одним из самых стойких элементов макияжа летом должны быть средства для бровей: помада или тинты. Также Дитятовская порекомендовала использовать кремовые тени для глаз. По словам визажиста, многие из подобных средств можно легко и быстро нанести на веки при помощи пальцев.

Ранее визажист Дарья Лабинская заявила, что для ежедневного макияжа достаточно всего 15 минут, чтобы выглядеть красиво и естественно. Главное — найти собственную изюминку и сделать акцент на ней.