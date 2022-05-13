Россиянам объяснили, как стать успешным фрилансером

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Ключевыми качествами успешного фрилансера должны стать дисциплина и самоорганизованность, считает специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина. По её словам, хороший фрилансер работает над заказом даже тогда, когда ему не хочется, пишет «Москва 24».

Возможность работать из любой точки мира по собственному графику и при этом заниматься только тем, что по душе, — перспективы, бесспорно, привлекательные. <...> При этом фриланс во многом отличается как от привычного графика работы, так и от дистанционного формата, — отметила Игонина.

Она также порекомендовала оценить обстановку и условия для работы. Психолог заявила, что эффективность труда может снизиться из-за нехватки канцтоваров или близких людей, которые могут отвлечь. Игонина посоветовала придерживаться принципов тайм-менеджмента, так как чёткое планирование целей и задач позволит повысить продуктивность и избежать выгорания на работе.

Ранее у 70,4% российских фрилансеров упали доходы. Так, 42% респондентов потеряли от 20% до 50% дохода, треть потеряла от 50% до 80%, а четверть — более чем 80%.