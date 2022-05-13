Геронтолог рассказал, как минимизировать риски развития деменции Геронтолог Конев: для профилактики деменции стоит придерживаться средиземноморской диеты

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Чтобы замедлить развитие возможной деменции, стоит придерживаться средиземноморской диеты, а также отдавать предпочтение белому мясу, а не красному, заявил геронтолог Юрий Конев. Помимо этого, он порекомендовал потреблять в пищу больше растительных масел, пишут «Народные Новости».

Можно придерживаться средиземноморской диеты, которая включает много овощей и фруктов. Стоит есть меньше красного мяса и отдавать предпочтение белому. Стоит потреблять в пищу больше растительных масел, — призвал Конев.

Чтобы избежать деменции в старости, врач посоветовал наладить режим сна. Также Конев заявил, что нужно заниматься физической активностью и ежедневно проходить до 10 тысяч шагов. По его словам, поддержание тонуса мышечной системы позволит избежать астении в пожилом возрасте.

Ранее невролог Александр Комаров заявил, что деменция у молодых людей может быть вызвана из-за токсического, травматического или контузионного воздействия на головной мозг, это так называемая приобретённая деменция молодого возраста. По его словам, данные компоненты, как правило, связаны с внешними повреждающими факторами: инсульт, травма или токсическое повреждение.